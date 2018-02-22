Члены FOMC также отметили наличие дополнительных предпосылок для дальнейшего повышения процентных ставок. На этих новостях индекс доллара поднялся на 0,5%, а казначейские обязательства США выросли в доходности на 5–6 бп (доходность 10-летних UST вчера достигла 2,95%). Теперь инвесторы будут ждать, что скажет новый председатель ФРС Джером Пауэлл в своем докладе по монетарной политике в Конгрессе в следующую среду. Ужесточение риторики Федрезерва ухудшило аппетит к риску развивающихся стран, валюты которых, в течение дня торговавшиеся в положительной зоне, в итоге ослабли на 0,2–0,3%. Южноафриканский ранд опередил рынок, прибавив 0,5% на фоне позитивной реакции инвесторов на планы правительства ЮАР принять меры для сокращения дефицита бюджета.

Активность на российском валютном рынке вчера была небольшой: оборот в паре доллар/рубль снизился до 3,3 млрд долл. При открытии USDRUB поднялся на 0,4%, достигнув 56,75 на фоне коррекции нефтяных котировок (−1% в утреннюю сессию). Однако, цена нефти Brent постепенно отыграла большую часть снижения, завершив день на отметке 65,09 долл./барр. (−0,2%). Уже к полудню рубль восстановился до 56,6, после чего продолжал торговаться в боковом тренде, пока вечером вслед за валютами других развивающихся стран не развернулся опять вниз, закрывшись на уровне 56,81 (−0,5%).

Нынешняя пятница в России – выходной в связи с государственным праздником, так что у экспортеров остается два дня (сегодня и понедельник), чтобы аккумулировать рублевую ликвидность перед уплатой февральских налогов. Судя по всему, продажи валютной выручки пока продолжатся.