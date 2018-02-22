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Ужесточение риторики Федрезерва ухудшило аппетит к риску развивающихся стран


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Основные тезисы опубликованного накануне протокола январского заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке включают высокие («выше тренда») темпы роста экономики США, низкий уровень безработицы и рост инфляции, приближающейся к целевому уровню в 2,0%.

Члены FOMC также отметили наличие дополнительных предпосылок для дальнейшего повышения процентных ставок. На этих новостях индекс доллара поднялся на 0,5%, а казначейские обязательства США выросли в доходности на 5–6 бп (доходность 10-летних UST вчера достигла 2,95%). Теперь инвесторы будут ждать, что скажет новый председатель ФРС Джером Пауэлл в своем докладе по монетарной политике в Конгрессе в следующую среду. Ужесточение риторики Федрезерва ухудшило аппетит к риску развивающихся стран, валюты которых, в течение дня торговавшиеся в положительной зоне, в итоге ослабли на 0,2–0,3%. Южноафриканский ранд опередил рынок, прибавив 0,5% на фоне позитивной реакции инвесторов на планы правительства ЮАР принять меры для сокращения дефицита бюджета.

Активность на российском валютном рынке вчера была небольшой: оборот в паре доллар/рубль снизился до 3,3 млрд долл. При открытии USDRUB поднялся на 0,4%, достигнув 56,75 на фоне коррекции нефтяных котировок (−1% в утреннюю сессию). Однако, цена нефти Brent постепенно отыграла большую часть снижения, завершив день на отметке 65,09 долл./барр. (−0,2%). Уже к полудню рубль восстановился до 56,6, после чего продолжал торговаться в боковом тренде, пока вечером вслед за валютами других развивающихся стран не развернулся опять вниз, закрывшись на уровне 56,81 (−0,5%).

Нынешняя пятница в России – выходной в связи с государственным праздником, так что у экспортеров остается два дня (сегодня и понедельник), чтобы аккумулировать рублевую ликвидность перед уплатой февральских налогов. Судя по всему, продажи валютной выручки пока продолжатся.

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