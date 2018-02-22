Рынок акций РФ скорректируется вниз, рубль мало изменится

Ожидается открытие рынка с понижением порядка 0,3-0,5% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2310, ближайшими поддержками станут уровни 2300 и 2290, в качестве сопротивлений выступят отметки 2320 и 2330, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"В первые минуты торгов локальный рынок отыграет утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США. Позднее не исключено дальнейшее сползание индекса Мосбиржи в район 2300. В пользу развития коррекционного сценария говорит тот факт, что участники локальных торгов не могут длительное время игнорировать явное ухудшение внешнего фона", - добавил он.

Отсутствие утром серьезного движения как в нефтяных котировках, так и в паре EUR/USD, приведут к нейтральному началу торгов рублем, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 56,2-57,3 рубля, для европейской валюты - 69-70,4 рубля", - оценил он.

Внимание трейдеров по-прежнему будет приковано к возможным страновым рейтинговым действиям международных агентств S&P и Fitch, которые ожидаются в пятницу, когда российские рынки будут закрыты, добавил Иосуб.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 0,2-0,7% после публикации протокола январского заседания ФРС, на котором члены комитета по открытым рынкам пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики. Большинство аналитиков считает, что ставка будет повышена уже на следующем заседании регулятора - в марте.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 2%, японский Nikkei 225 снизился на 1,1%, китайский Shanghai SE Composite Index вырос на 2%, торги в Китае возобновились после новогодних праздников.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,3-0,5%. Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 64,7 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2271 доллара против 1,2288 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос на ожиданиях улучшения суверенного рейтинга РФ агентством S&P, индекс Мосбиржи приблизился к уровню исторического максимума в 2328,48 пункта.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 2,21% - до 2320,32 пункта, индекс РТС - на 2,1%, до 1291,19 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды повысился на 0,2 рубля - до 56,76 рубля, евро снизился на 0,05 рубля, до 69,74 рубля.