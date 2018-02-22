Экономика РФ: дефляционный эффект в продовольственном сегменте уже почти исчерпан

Таким образом, инфляция за февраль скорее всего может составить 0,3% м/м, что означает рост цен на 2,3% г/г.

Тем не менее, мы считаем, что текущий довольно устойчивый показатель недельной инфляции говорит о том, что дефляционный эффект в продовольственном сегменте уже почти исчерпан и рост цен, судя по всему, вернется к нормальному уровню 0,4% м/м уже в ближайшее время.

Таким образом, ввиду роста рисков ускорения инфляции мы продолжаем ожидать паузы в цикле понижения ставки на следующем заседании ЦБ 23 марта.