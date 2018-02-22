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Мнения аналитиков

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Нет поводов для пересмотра прогноза трех повышений ставки ФРС в текущем году


Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Опубликованный вчера вечером протокол январского заседания ФРС не преподнес сюрпризов рынку, в очередной раз подтвердив уверенность регулятора в достижении целевого уровня по инфляции.

На этом фоне комитет видит потребность в «дальнейшем» постепенном повышении ставки, однако, ни размер повышения, ни конкретные сроки обозначены не были. 

На данный момент аналитики SG не видят поводов для пересмотра прогноза трех повышений ставки Fed Funds в текущем году (в марте, июне и сентябре), так как полагают, что изменение риторики регулятора является лишь отражением повышения прогнозов в декабре. Использование фразы «дальнейшее повышение» может означать готовность ФРС продлить цикл повышения ставки, если краткосрочный подъем экономики продлится дольше ожидаемого. 

Реакция финансовых активов на протокол была ожидаемой: доллар слегка укрепил позиции (DXY 90.0 п, +0.3%), при этом доходности 10-летних Treasuries добавили еще 6 бп (UST’10 2.95%). Следующая важная ключевая точка для американской экономики – 9 марта, когда будут опубликован очередной доклад по рынку труда, который покажет, является ли повышение заработных плат в январе единоразовым явлением или началом устойчивого тренда.

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