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Котировки ОФЗ имеют шансы подняться еще немного выше в ожидании позитивного решения по рейтингу РФ


Облигации / Рынки
Роман Насонов
Роман Насонов
аналитик Промсвязьбанка
 
В среду рынок ОФЗ возобновил свой рост после двухдневной коррекции, в результате чего вся кривая доходности сдвинулась вниз на 4-6 б.п., а YTM большинства бумаг обновили свои многолетние минимумы.

Доходности рублевых гособлигаций срочностью 1-6 лет по итогам дня сложились на уровне 6,25-6,66%, более длинных выпусков – на уровне 6,86-7,3%.

Такая динамика не стала исключением среди других локальных долговых EM: доходности 10-летних локальных гособлигаций ЮАР, Турции, Индонезии, Мексики и Польши вчера опустились на 3-12 б.п., что указывает на высокий «аппетит к риску» у глобальных инвесторов как основной драйвер для роста рынка ОФЗ. В то же время статистика по инфляции от Росстата не преподнесла сюрпризов: за период с 13 по 19 февраля потребительские цены выросли на 0,1%, как и в предыдущие 2 недели, а годовая инфляция оценочно осталась на уровне 2,3%.

Спрос на первичные размещения ОФЗ уже пятую неделю подряд сохраняется на высоком уровне более 100 млрд руб., благодаря чему Минфин продолжает реализовывать их без премий в доходности к рынку. Средневзвешенная цена на 10- летний выпуск 26212 объемом 25,9 млрд руб. по итогам вчерашних аукционов составила 100,71 (YTM 7,07%) при переспросе в 2 раза, на 4-летний выпуск 25083 в объеме 20 млрд руб. – 101,51 (YTM 6,64%) при переспросе в 3,4 раза.

Сегодня у трейдеров будет последняя возможность сделать ставку на позитивное решение S&P по суверенному рейтингу РФ 23 февраля, поскольку завтра рынок будет закрыт из-за празднования Дня защитника Отечества, поэтому котировки ОФЗ имеют неплохие шансы подняться еще немного выше. Сдерживающее влияние окажет снижение рынка UST после вчерашнего закрытия российских торгов (YTM UST-10 +4 б.п. до 2,94%).

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