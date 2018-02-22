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Денежный рынок: однодневный базис резко расширился


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Понижательное давление на рынке ставок вчера усилилось. Ставка однодневного валютного свопа, открывшись на отметке 6,4%, к середине дня опустилась до 5,0%.

После этого ставка на межбанке продолжала торговаться вблизи уровня бида Банка России, но так с ним и не сравнялась. Ее средневзвешенное значение снизилось до 5,70% (−66 бп), а закрытие произошло на отметке 5,00%, как и во вторник. Поскольку ставка RUONIA с начала недели держится в пределах 7,2–7,3%, однодневный базис (разница между однодневным валютным свопом и RUONIA) впервые с начала января расширился до −150 бп. Мы полагаем, что волатильность на рынке валютного свопа обусловлена спецификой корпоративных потоков, и ожидаем, что в ближайшие несколько дней базис вернется в диапазон от −80 до–100 бп. На фоне снижения стоимости однодневного валютного свопа кривая NDF сместилась вниз на 10–12 бп. Ставки кросс-валютных свопов опустились в среднем на 7–9 бп. Длинные рублевые ставки также двигались вниз: ближний и средний сегменты кривой процентных свопов опустились на 8–10 бп. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ снизились в среднем на 10 бп, до 6,9%.

Тем временем Банк России вчера провел аукцион 5-дневных депозитов тонкой настройки. Поскольку в настоящее время банки заняты аккумулированием ликвидности, спрос на аукционе был довольно небольшим: объем размещения составил всего 192 млрд руб. против лимита в 600 млрд руб. Средневзвешенная ставка составила 7,46%. В свою очередь Федеральное казначейство провело два депозитных аукциона, разместив в банках в общей сложности 195 млрд руб. На наш взгляд, основной причиной такого спроса является то, что на этой неделе подлежат погашению ранее размещенные депозиты на сумму 214 млрд руб.

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