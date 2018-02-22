Вероятность повышения рейтинга РФ до инвестиционного уровня остается низкой

В преддверии длинных выходных игроки пока не торопятся открывать длинные позиции. Они не уверены, сохранится ли рост на внешних площадках: фьючерсы на американские индексы торгуются в «красной зоне». Кроме того, вероятность того, что завтра хотя бы одно из рейтинговых агентств повысит суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня, остается низкой.

Я полагаю, что инвесторы не будут сегодня распродавать акции, поскольку шанс на обновление максимума сохраняется. Ориентируюсь на 2310–2330 п. по индексу Мосбиржи.

На валютном рынке также обойдется без резких движений, пара USD/RUB продолжит торговаться в диапазоне 56,50–57.

Хуже рынка, на мой взгляд, будут акции компаний черной металлургии, а лидерами станут бумаги потребительского сектора и банков.

Вечером выйдут оперативные данные по запасам нефти в США. Даже в случае роста запасов в пределах 0,5 млн баррелей существенного движения в ценах на нефть, скорее всего, не произойдет. Прогнозирую Brent в диапазоне $64,50–65,50 за баррель.