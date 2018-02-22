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Прогноз результатов "Аэрофлота" по МСФО: убыток в IV квартале составит 3,5 млрд руб


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Группа "Аэрофлот" должна опубликовать результаты за 2017 год по МСФО в четверг, 1 марта, после чего состоится телефонная конференция.

Мы ожидаем, что выручка за 4К17 составит 128,5 млрд. руб., превысив уровень 4К16 на 12,1%, и достигнет 533 млрд. руб. за весь 2017 год, что на 7,5% выше, чем по итогам 2016 года. Мы полагаем, что в последнем квартале года рост выручки ускорился на фоне повышения удельной выручки на пассажиро-километр на международных маршрутах вследствие укрепления евро к рублю. Однако выручка все равно останется сезонно слабой, будет на 24,4% ниже, чем в предыдущем квартале и составит менее четверти от выручки за весь год.

При этом расходы, напротив, практически не изменятся по сравнению с предыдущим кварталом, на них повлияет рост цен на топливо и сезонно высокие расходы на персонал, из-за чего рентабельность в 4К17 будет нулевой.

Мы ожидаем операционного убытка за квартал в размере 2,7 млрд. руб., вследствие чего операционная прибыль за 2017 год составит 39,1 млрд. руб. Это также означает EBITDA на уровне 0,3 млрд. руб. за 4К17 и 53,6 млрд. руб. - за 2017 год (при рентабельности 10,1%).

Чистый убыток за квартал должен составить 3,5 млрд. руб., а за весь год мы прогнозируем чистую прибыль на уровне 23,6 млрд. руб.

Если исходить из 50%-го коэффициента дивидендных выплат, то компания может выплатить дивиденды в размере 10,67 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности 7,7% при текущих котировках, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.


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