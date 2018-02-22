Сегодня пара доллар-рубль может проверить на прочность уровень 57

По-видимому, сегодня сценарий будет аналогичным, т. к. опубликованный ночью протокол заседания ФРС осложнил положение валют развивающихся рынков.

В преддверии выплат НДПИ в понедельник (их совокупный объем оценивается в 480 млрд. руб.) и с учетом того, что завтра в России выходной день, сегодня вполне можно ожидать высокого локального спроса на рубли, и мы полагаем, что российская валюта продемонстрирует опережающую динамику.

Согласно опубликованным вчера данным, за неделю, завершившуюся 19 февраля, потребительские цены в России выросли на 0,1%. При таких темпах инфляции рост потребительских цен за февраль может составить 0,3-0,4% относительно января, и тогда годовая инфляция ускорится до 2,4-2,5%. Январский показатель (2,2%) может стать минимумом текущего цикла, и в конце года инфляция в России, вероятно, приблизится к 3,5%.

Сегодня рубль должен продемонстрировать опережающую динамику относительно корзины прочих валют развивающихся рынков. Если пара USD/RUB останется без изменений на уровне 56,7, это можно будет считать хорошим результатом для рубля. В отсутствие продаж иностранной валюты экспортерами пара USD/RUB может проверить на прочность уровень 57, прогнозируют стратеги Sberbank Investment Research.



