"Минутки" ФРС расстроили участников рынка

Но правдой является также и тот факт, что итоги вчерашних торгов совершенно не совпали с ожиданиями участников рынка. Первые не ожидали от итогов торгов ничего хорошего, и рост котировок акций и индексов в целом в первой половине дня скорее всего казался им каким-то нонсенсом.

Ну а что касается большинства участников, то они все же верили в лучшее и покупали - покупали - покупали, надеясь, что члены Комитета по открытым рынкам (FOMC) и протоколы с последнего заседания этого Комитета оставят лучик надежды на то, что ставку в этом году будут поднимать не 4 раза, а только 3. Надежды эти, естественно, растаяли в 22-00 мск вместе с публикацией протоколов. Котировки, конечно, не рухнули одномоментно (все в уме все же держали такой исход), но от достаточно уверенного роста к концу торгов не осталось и следа, а в последние минуты торгов так индексы вообще умудрились не просто уйти в минус, а буквально нырнуть в красную зону.

На отраслевом уровне лучше всех обстояли дела в сфере услуг. Акции компаний, работающих здесь, остались на месте с нулевым приростом. Все остальные экономические сектора ушли в минус. Но даже в сфере услуг было не все так хорошо, как может показаться внешне. Нулевое изменение было обеспечено прежде всего продолжающимся хорошим спросом в акциях Amazon.com (AMZN, +0,99%), неплохим спросом на акции крупнейших авиаперевозчиков (AAL, DAL и UAL), а также уже гораздо более выборочным спросом в акциях ресторанов быстрого питания и мелких сетей магазинов.

А вот где разочарование инвесторов пока не стихает, так это в акциях Walmart (WMT, -2,75%), которые продолжают находиться под прессом распродаж, вызванных выходом негативной квартальной отчетности. Спасти эти акции может сейчас только близость очень серьезного уровня поддержки, который находится в 2% от текущих уровней. Так что будем надеяться, что акции Walmart все же смогут остановиться на уровне в $90.

Очень интересная техническая картина складывается в акциях Netflix (NFLX, +0,89%). Вчера в ходе торгов акции этой интереснейшей компании вновь достигли уровня в $286, но не удержались на этих высотах и откатились ниже. И теперь вырисовывается достаточно мощная разворотная графическая фигура «двойная вершина». Но пойдут ли акции Netflix вниз еще вопрос. А вот остановка на достигнутых уровнях наверняка должна состояться.

Ожидания рынка 22 февраля

Сегодня нас ждет очень интересный день. Прежде всего, будет интересно посмотреть на реакцию участников рынка после вчерашнего вечернего достаточно скоростного спуска. Что это было - локальная чисто эмоциональная реакция участников рынка на вышедшие «минутки» или же начало новой волны распродаж. Ответа на этот вопрос пока нет, но мы его должны получить в том числе и сегодня.

А день нам предстоит очень даже серьезный. Выходят данные по первичным и вторичным обращениям за пособием по безработице. Долгое время эти данные были проходными, и никто особо не обращал на них внимание поскольку там все было хорошо. Это «хорошо» продолжает быть таким же хорошим, но…сейчас начал действовать совершенно противоположный принцип - чем хуже, тем лучше. А оно все лучше, и лучше, и лучше… И это начинает уже сильно нервировать участников рынка. Кроме этого в 18-00 мск выйдут опережающие индикаторы. И на них тоже смотрят - ведь на то они и опережающие.

И наконец в 19-00 мск выйдут данные по запасам нефти. И там опять разочарование - опять прирост почти на 2 млн. баррелей. По крайней мере, такие цифры ожидают увидеть аналитики. И участники рынка им верят, поскольку цена черного золота снижается, и потери к настоящему времени составляю уже почти 1% к вчерашнему закрытию.

Да и вообще, на товарных рынках все не очень хорошо, поскольку доллар медленно, но верно продолжает укрепляться, и это давит на все рынки, в том числе и фондовые. Nikkei-225 потерял сегодня более 1%, и самое обидное - он даже не пытался отскочить. Аналогичную картину мы наблюдаем сегодня и на открытии торгов в Европе. Все европейские индексы уверенно открылись с потерей более чем в 0,5% и, к величайшему сожалению, продолжают терять десятую за десятой долей процента, и общая просадка уже по некоторым индексам превышает 1% к вчерашнему закрытию.

Естественно, в таких условиях фьючерсы на основные американские индексы держатся также в красной зоне. Но пока они окончательно не определились, насколько сильно надо сегодня снижаться, и поэтому занимают промежуточную позицию в пределах от -0,3% до -0,5%, с которой можно как нырнуть глубоко вниз, так и попытаться все же вернуться в зеленую зону и восстановить свои позиции.

Короче, участники рынка на очередном распутье: налево пойдешь - смерть своим акциям найдешь, направо пойдешь - богатым умрешь (шутка!). Хотя, конечно, в каждой шутке, как известно есть доля… шутки.