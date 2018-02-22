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Оптимизм ФРС расстраивает инвесторов


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Фондовые индексы США завершили основную сессию 21 февраля в минусе (S&P500: -0,55%), так как публикация протоколов ФРС вызвала повышение доходности по облигациям.

Протоколы показали, что члены ФРС все более уверены в необходимости дальнейшего повышения ставки. Доллар США в последний час торгов отскочил и укрепился к евро на 0,4%, до 1,2291. 

Протоколы состоявшегося 30-31 января заседания Комитета по открытому рынку ФРС показали, что если повышения инфляции в этом году ожидали несколько его членов, то опасения по поводу перегрева экономики выразили лишь «пара чиновников». Из представленных документов также следует, что регулятор повысил прогноз по инфляции. Отмечается, что рост основного индекса частных потребительских расходов в этом году ускорится по сравнению с декабрьскими 1,5%. Риски для экономики были оценены как сбалансированные. Ее состояние, по мнению членов FOMC, в январе улучшилось по сравнению с концом 2017 года. В связи с этой тенденцией участники заседания констатировали целесообразность постепенного повышения процентной ставки по федеральным фондам в этом году.

ФРС опубликовала протокол январского заседания. В документе зафиксировано мнение членов регулятора о том, что американская экономика находится в хорошем состоянии, а темпы ее дальнейшего роста будут выше, чем ожидалось ранее. Фондовые индексы отреагировали на эту информацию падением, поскольку она усиливает риск того, что ставка до конца года будет повышена четырежды. Отражая опасения инвесторов, индекс страха VIX с 17 пунктов поднялся до 20 пунктов.

Сегодня в 16:30 мск выйдут еженедельные данные о числе заявок на пособие по безработице. Ожидаем результат 232 тыс. Если фактические данные совпадут с этим прогнозом, реакция инвесторов будет положительной. Минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти. Прогнозируем их увеличение на 0,9 млн баррелей. На этом фоне S&P500 покажет нейтральную динамику и закроется либо ростом, либо снижением в пределах 0,25%, даже несмотря на высокую волатильность. Рассчитываем, что VIX опустится до 19 пунктов.

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