Избыток рублевой ликвидности давит на короткий конец кривой ОФЗ

Отметим, что уже после заседания 9 февраля (когда ставка была, ожидаемо, снижена на 25 б.п. до 7,5%) доходности коротких и среднесрочных выпусков опустились на 10 б.п., и сейчас выпуск 25083 котируется с дисконтом по доходности почти 90 б.п. к ключевой ставке (или к ставке аукционных депозитов ЦБ).

Такая динамика, по нашему мнению, обусловлена избытком рублевой ликвидности в системе (а с другой стороны, отсутствием спроса на кредиты), из-за которой банки предлагают все более низкие ставки по депозитам для корпоративных клиентов, некоторые из них (прежде всего, УК) предпочитают замещать депозиты корпоративными облигациями и ОФЗ. Пока мы не видим факторов, которые могли бы изменить сложившуюся ситуацию.

Как следствие, снижение доходностей коротких и среднесрочных ОФЗ может продолжиться независимо от траектории ключевой ставки. Интерес к длинным бумагам также остается повышенным, что обусловлено главным образом сохраняющимися одними из самых высоких среди GEM доходностей в реальном выражении. Соответственно, восстановление инфляции представляет собой определенный риск, однако пока ЦБ ожидает, что инфляция останется ниже 4% до конца этого года (т.е. на 330 б.п. ниже доходности 10-летних ОФЗ, что выше, чем в Индии, Мексике). По-видимому, рубеж YTM 7,2% по самым длинным 26221 будет пройден уже в ближайшее время.