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Процентная ставка в США будет расти: нужно ли бежать в доллар?


Рынки
Наталья Мильчакова
Наталья Мильчакова
замдиректора аналитического департамента "Альпари"
 
В среду, 21 февраля, в США был опубликован протокол январского заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС).

Публикация протокола «уронила» американские фондовые индексы (индекс Dow Jones понизился на 0.67%, индекс S&P упал на 0.55%), однако, оказала меньшее влияние на курс доллара США к мировым резервным валютам, чем можно было ожидать.

Напомним, что на заседании Комитета по открытым рынкам ФРС 30-31 января было принято решение оставить без изменений процентные ставки в США на уровне 1.25-1.5%. Однако, судя по опубликованному протоколу, январское решение ФРС стало лишь временной паузой, предшествующей достаточно длительному периоду повышения процентных ставок в 2018 году. Этому способствуют, как говорилось в протоколе, сильные экономические показатели США в начале 2018 года, а также собственный прогноз ФРС о росте инфляции потребительских цен в США в текущем году «примерно на 2%». Все это, по мнению руководства Федеральной резервной системы, дает основания «для дальнейшего постепенного увеличения процентной ставки», сообщается в протоколе. Всего два руководителя федеральных резервных банков штатов США высказывали сомнения относительно необходимости дальнейшего повышения процентной ставки быстрыми темпами.

Экономика США в начале 2018 года демонстрирует, действительно, сильные показатели, но это касается, прежде всего, уровня занятости и потребительских расходов. Безработица в ноябре и декабре 2017 года в США находилась на рекордно низком уровне, который не наблюдался с 2001 года (4.1% трудоспособного населения). Расходы на личное потребление в декабре 2017 года и январе 2018 года росли на 1.5% в месяц, соответственно. Однако, например, такой важный для ФРС показатель рынка труда, как количество рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (non-farm payrolls) в январе сократился до 148 тыс. по сравнению с 228 тыс. в декабре 2017 года. Инфляция потребительских цен в декабре 2017 года выросла на 2.2% в годовом исчислении, а в январе темпы ее роста замедлились до 2.1%. Да и опубликованный в январе показатель розничных продаж за декабрь 2017 года показал рост в месячном исчислении только на 0.4%, хотя в ноябре 2017 года рост составлял 0.8% к октябрю. 

То есть, несмотря на традиционные для декабря рождественские и новогодние распродажи, показатель розничных продаж оказался слабее ноябрьского значения (в ноябре в США бывает также традиционный период шопинга, называемый «черной пятницей», однако, никакого взрывного роста розничных продаж ни в ноябре, ни в декабре не случилось). А итоговая оценка роста ВВП США за 4 квартал 2017 года была пересмотрена с 3.2% до 2.6%. Так что в целом ситуация в реальном секторе США, если не считать рекордно высокого уровня занятости, пока больше напоминает стабильность, граничащую со стагнацией, особенно если сравнивать динамику роста американского ВВП с динамикой бурного роста в Китае и Индии. 

Мы полагаем, что в любом случае новый глава ФРС Джером Пауэлл выполнит свое обещание относительно трехразового повышения процентной ставки в этом году, возможно даже, что ставка будет повышена четыре раза, при более четких сигналах, например, что инфляция в США начала сильно отклоняться от целевого уровня в 2% в сторону роста. ФРС после ухода Йеллен не может себе позволить не выполнять обещания. Однако фондовые рынки в США обеспокоены тем, что налоговая реформа президента Трампа еще больше будет способствовать увеличению числа рабочих мест, а это приведет к росту заработных плат и более сильному росту цен потребительских товаров, и тогда уже главной экономической проблемой США станет не дефляция, как раньше, а инфляция. Есть также обеспокоенность тем, что ФРС и Минфин США преследуют прямо противоположные цели. Министр финансов США Стивен Мнучин на экономическом форуме в Давосе открыто заявил, что сильный доллар не помогает экономическому росту в США. Однако в ФРС считают обратное, если намерены четко идти к своей цели повышения ставок и укрепления доллара. Тем не менее, не все мировые валюты негативно отреагировали на публикацию протокола январского заседания ФРС. Так, евро сегодня растет по отношению к доллару на 0.05%, японская иена – укрепляется на 0.7%. 

Процентные ставки в США, скорее всего, будут повышены на мартовском заседании ФРС. Но мы полагаем, что это не станет сигналом для всего остального мира продавать все валюты и бежать в доллар. По оценкам Альпари, в среднесрочной перспективе евро является более привлекательной валютой, чем «американец», так как внутренний европейский негатив уже отыгран, а европейская экономика пока на подъеме, которому не помешала нулевая процентная ставка. По самой востребованной в мире валютной паре EUR/USD  в ближайший месяц вероятный коридор значений составит 1.22-1.26.

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