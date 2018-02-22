Рубль надеется на повышение рейтинга РФ

Основное давление на рубль приходится со стороны доллара, который вчера продолжил укрепление после публикации протокола январского заседания ФРС США. Тон документа подтвердил уместность ожиданий дальнейшего плавного ужесточения политики при условии продолжения экономического роста. В последнее время долларовые быки стали чуть активнее проявлять себя, но в целом картина по американской валюте, которая остается вблизи трехлетних минимумов, остается медвежьей.

Не ощущает поддержки российская валюта и со стороны нефтяного рынка, где продолжается планомерное отступление котировок под влиянием «американского фактора». С этого фронта сегодня могут поступить свежие, более внятные сигналы после публикации официального отчета Минэнерго США по запасам и добыче, дальнейшее увеличение которой способно отправить Brent к новым минимумам и, соответственно, усилить давление на рубль.

В противовес выступают такие факторы поддержки, как налоговый период, пик которого придется на начало следующей недели, а также оптимистичные ожидания относительно завтрашнего решения международных агентств S&P и Fitch по суверенному рейтингу России. Если РФ получит инвестиционный рейтинг, это станет хорошим подспорьем не только для рубля, но и для российских активов в целом, повысив их привлекательность в глазах иностранных инвесторов.