Индексы Мосбиржи и РТС к середине торгов приостановили повышение вблизи ближайших сопротивлений. Индекс Мосбиржи при этом был расположен вплотную к максимуму текущего года (2328 пунктов). На часовых графиках индикаторы остаются в зонах перекупленности и, соответственно, находятся в опасности развития нисходящего движения.

Рубль к середине дня сохраняет стабильность против доллара и евро. Пока доллар остается ниже 56,80 руб, а евро – ниже 70,35 руб, рублевые “быки” обладают преимуществом. Налоговый период, высокие цены на нефть и ожидания решения S&P по кредитному рейтингу РФ придают игрокам на повышение уверенности. Однако если рубль потеряет поддержку этих факторов, на следующей неделе можно будет ожидать его продаж.

Во второй половине дня настроения на российских площадках могут ухудшиться в случае негативных сигналов из-за рубежа. На данный момент продажи на зарубежных площадках, а также нефтяном рынке выглядят умеренными. Не исключено также, что инвесторы на биржах РФ начнут фиксацию прибыли ближе к вечеру, перед длинными выходными.