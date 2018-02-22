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Рост ВВП США ускорит повышение ставки ФРС


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
ФРС опубликовала протоколы заседания 30-31 января, которые заставили в очередной раз задуматься о перспективах повышения ставок в США. Из представленных документов следует, что экономика США находится в прекрасном состоянии и может расти быстрее, чем ожидалось ранее. ФРС отметила низкий уровень безработицы и постепенное приближение инфляции за год к цели в 2%.

Наибольший интерес представляет то, что члены Комитета по открытым рынкам допустили превышение ростом ВВП до 2020-го предварительных прогнозов. Активизации этого роста способствует налоговая реформа. Если ВВП действительно будет увеличиваться, опережая ожидания, ФРС придется повышать ставку быстрее, чтобы не допустить перегрева экономики.

Серьезное внимание регулятор уделит данным о расходах на личное потребление, которые будут опубликованы 1 марта. Этот показатель ФРС традиционно анализирует для оценки динамики инфляции. Ожидаем, что личные расходы американцев повысятся на 1,6–1,7%, а если их рост окажется выше, вероятность ужесточения монетарной политики увеличится. Считаем, что 21 марта ФРС повысит ставку на 0,25%, но ускорение инфляции может убедить регулятор поднять ее и на 0,5%. Как вариант, Федрезерв может увеличить число повышений ставки в этом году до четырех, что вызовет негативную реакцию на рынке.

Мы полагаем, что рост инфляции выше прогнозов возможен из-за повышения зарплат, поэтому стоит внимательно следить за данными по рынку труда. В целом состояние экономики США благополучно, поэтому в ближайший год мы не ожидаем ее падения. А ужесточение монетарной политики будет лишь доказывать, что ФРС позитивно смотрит на американскую экономику.

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