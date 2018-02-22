Рост ВВП США ускорит повышение ставки ФРС

Наибольший интерес представляет то, что члены Комитета по открытым рынкам допустили превышение ростом ВВП до 2020-го предварительных прогнозов. Активизации этого роста способствует налоговая реформа. Если ВВП действительно будет увеличиваться, опережая ожидания, ФРС придется повышать ставку быстрее, чтобы не допустить перегрева экономики.

Серьезное внимание регулятор уделит данным о расходах на личное потребление, которые будут опубликованы 1 марта. Этот показатель ФРС традиционно анализирует для оценки динамики инфляции. Ожидаем, что личные расходы американцев повысятся на 1,6–1,7%, а если их рост окажется выше, вероятность ужесточения монетарной политики увеличится. Считаем, что 21 марта ФРС повысит ставку на 0,25%, но ускорение инфляции может убедить регулятор поднять ее и на 0,5%. Как вариант, Федрезерв может увеличить число повышений ставки в этом году до четырех, что вызовет негативную реакцию на рынке.

Мы полагаем, что рост инфляции выше прогнозов возможен из-за повышения зарплат, поэтому стоит внимательно следить за данными по рынку труда. В целом состояние экономики США благополучно, поэтому в ближайший год мы не ожидаем ее падения. А ужесточение монетарной политики будет лишь доказывать, что ФРС позитивно смотрит на американскую экономику.