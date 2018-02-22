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Предстоящие выходные обеспечивают рубль поддержкой


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Российский рынок начинал день с просадки, но затем смог ликвидировать потери. Акции Сбербанка (-0,7%) корректировались после утреннего рекорда 279,5 рублей за обыкновенную акцию, однако другой представитель банковского сектора ВТБ дорожал на 5,75% на ожиданиях сильной отчётности по МСФО за 2017 год. Акции «Магнита» (+6,45%) растут на ожиданиях увеличения интереса нерезидентов из-за изменения веса в MSCI Russia. Акции «ФСК ЕЭС» (-1,52%) снижались на фоне публикации отчётности. Чистая прибыль компании по РСБУ в 2017 году снизилась в 2,5 раза до 42,36 млрд рублей. «Дикси Юг» сделала обязательное предложение по выкупу акций «Дикси» (-0,03%) по цене 340 рублей за акцию. Кроме того, к середине дня в лидерах роста и падения отметились: «Мечел» (+2,32%), «Уралкалий» (+1,75%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+1,42%), «Аэрофлот» (+1,33%), а также «Мегафон» (-2,77%), НМТП (-2,7%), Polymetal (-1,73%), ГМК «Норникель» (-1,58%).

Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3705 рублей. Предстоящие длинные выходные и основные налоговые платежи на следующей неделе обеспечивают рубль поддержкой, хотя коллеги по сырьевому цеху демонстрировали более убедительную динамику. Тем не менее рубль оказался более устойчивым в предыдущие дни, когда укреплялся доллар. В ближайшее время ситуация существенно не изменится. Если же агентство S&P объявит в пятницу об улучшениях в рейтингах РФ, то можно ждать даже укрепления национальной валюты.

Настроения в Европе были существенно хуже, чем в России. Местные «медведи» черпали вдохновение в свежем протоколе ФРС, который позволяет прогнозировать более агрессивный подход американского регулятора к повышению ставки, хотя существенных жёстких формулировок там не было. Однако вместо возможной необходимости повышения ставки появились формулировки о неизбежности повышения ставки. Более того, члены FOMC отмечают, что американская экономика выглядит сильнее, чем в конце 2017 года. Европейская статистика также оказалась не столь блестящей. Уточнённый ВВП Великобритании вырос в IV квартале на 1,4% при ожиданиях роста на 1,5%. Индекс деловых ожиданий в Германии упал до 105,4 п. с 108,3 в январе. Оценка текущей ситуации снизилась до 126,3 п. с 127,8 п. Индекс делового климата упал до 115,4 п. с 117,6 п.

Падение аппетитов к риску давило и на сырьевой рынок. Крепкий доллар традиционно негативно воздействует на сырьевые контракты. В тоже время API сообщило о том, что за прошлую неделю запасы нефти в США сократились на 0,9 млн бар. при ожиданиях роста на 1,3 млн бар., по версии Reuters, или 1,9 млн бар. по версии Wall Street Journal. Однако основные движения по нефтяным контрактам состоятся вечером, когда выйдет отчёт Минэнерго США и вопрос запасов будет второстепенным. На прошлой неделе добыча в США достигла нового рекорда 10,271 млн бар. в сутки. Соответственно, если тенденция продолжится, то давление на нефть усилится.

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 90,02 п. CAD, NZD, AUD укреплялись от 0,1% до 0,3% против валюты США.

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