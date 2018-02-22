Предстоящие выходные обеспечивают рубль поддержкой

Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3705 рублей. Предстоящие длинные выходные и основные налоговые платежи на следующей неделе обеспечивают рубль поддержкой, хотя коллеги по сырьевому цеху демонстрировали более убедительную динамику. Тем не менее рубль оказался более устойчивым в предыдущие дни, когда укреплялся доллар. В ближайшее время ситуация существенно не изменится. Если же агентство S&P объявит в пятницу об улучшениях в рейтингах РФ, то можно ждать даже укрепления национальной валюты.

Настроения в Европе были существенно хуже, чем в России. Местные «медведи» черпали вдохновение в свежем протоколе ФРС, который позволяет прогнозировать более агрессивный подход американского регулятора к повышению ставки, хотя существенных жёстких формулировок там не было. Однако вместо возможной необходимости повышения ставки появились формулировки о неизбежности повышения ставки. Более того, члены FOMC отмечают, что американская экономика выглядит сильнее, чем в конце 2017 года. Европейская статистика также оказалась не столь блестящей. Уточнённый ВВП Великобритании вырос в IV квартале на 1,4% при ожиданиях роста на 1,5%. Индекс деловых ожиданий в Германии упал до 105,4 п. с 108,3 в январе. Оценка текущей ситуации снизилась до 126,3 п. с 127,8 п. Индекс делового климата упал до 115,4 п. с 117,6 п.

Падение аппетитов к риску давило и на сырьевой рынок. Крепкий доллар традиционно негативно воздействует на сырьевые контракты. В тоже время API сообщило о том, что за прошлую неделю запасы нефти в США сократились на 0,9 млн бар. при ожиданиях роста на 1,3 млн бар., по версии Reuters, или 1,9 млн бар. по версии Wall Street Journal. Однако основные движения по нефтяным контрактам состоятся вечером, когда выйдет отчёт Минэнерго США и вопрос запасов будет второстепенным. На прошлой неделе добыча в США достигла нового рекорда 10,271 млн бар. в сутки. Соответственно, если тенденция продолжится, то давление на нефть усилится.

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 90,02 п. CAD, NZD, AUD укреплялись от 0,1% до 0,3% против валюты США.