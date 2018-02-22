Рубль стабилен в ожидании рейтинговых действий S&P и Fitch

Факторами поддержки рубля была стабилизация рынка нефти около уровня 65 долларов за баррель сорта Brent. Ожидания пятничных рейтинговых действий в отношенни экономики России от агентств S&P и Fitch сдерживали рыночную активность на внутреннем валютном рынке.

В итоге доллар по итогам недели вечером в четверг прибавлял около 20 копеек до уровня 56,64 рубля, а евро терял 15 копеек до 69,8 рубля.

Боковик

Рубль начал торговую неделю малыми изменениями к основным резервным валютам – рядом с двухнедельными максимумами - на фоне низкой рыночной активности. В США в понедельник торги не проводились из-за выходного дня в честь дня президента.

В то же время, нефть колебалась около уровня 65 долларов за баррель, что поддерживает курс российской валюты. Инвесторы опасаются перебоев в поставках нефти в связи с возможным обострением ситуации на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности призвал расторгнуть ядерное соглашение с Ираном, заявив, что Израиль будет делать все возможное, чтобы не допустить усиления военной мощи Ирана в Сирии. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в свою очередь призвал укреплять меры доверия между странами региона, но пригрозил, что если интересы Ирана в ядерной сделке не будут обеспечены, Тегеран даст "серьёзный ответ".

Впрочем, отсутствие определенного тренда на рынке нефти накладывала свой отпечаток и на курс рубля. Мешали росту новости о том, что работа стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ пока не завершена, поскольку с рынка все еще нужно убрать избыток коммерческих запасов нефти в объеме 70-75 миллионов баррелей. Об этом сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Геополитические риски рубля на неделе опять напомнили о себе. В прошлую пятницу вечером спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против группы российских граждан и юрлиц, которые подозреваются в причастности к предполагаемому вмешательству России в президентскую кампанию 2016 года.

Впрочем, внутристрановые словесные интервенции играли на руку рублевым быкам. В частности, ЦБ РФ оценил, что годовая инфляция в российской экономике начиная со второй половины года будет постепенно возвращаться к целевому уровню 4%, и на конец 2018 года может быть несколько ниже 4%. Это сохранит сдержанность регулятора в процессе ослабления денежно-кредитной политики, полагают эксперты.

Россия по итогам 2018 года будет иметь рейтинги инвестиционного уровня всех трех главных международных агентств - Fitch, Moody's и S&P, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Наконец ЦБ РФ оценил, что на валютном рынке в январе рост длинных рублевых позиций иностранных инвесторов проявлялся в увеличении продаж иностранной валюты и рублевого кредитования на рынке валютных свопов.

Прогнозы

Минфин на завершающейся неделе в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 45,9 миллиарда рублей при совокупном спросе в 117,1 миллиарда рублей. Это свидетельствует о сохранении привлекательности рублевых долговых инструментов и как следствие – рубля.

Поддержать спрос на рублевую ликвидность должны рекордные выплаты по НДПИ в феврале, которые пройдут в понедельник. Суммарный объем составит 480 миллиардов рублей, оценивают эксперты. Это окажет поддержку рублю вместе с ожидаемым повышением России в ближайшую пятницу рейтинга агентством S&P до инвестиционного уровня.