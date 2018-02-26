Повышение рейтинга РФ будет отыграно индексами в ходе предстоящих торгов

Ближайшими поддержками станут уровни 2340, 2330 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2370, 2380 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет явное улучшение настроений на нефтяном рынке, состоявшееся в конце прошлой недели. Свою позитивную роль сыграет и новость о повышении рейтинговым агентством S&P рейтинга России до инвестиционного уровня.

Во второй половине дня индекс ММВБ будет нащупывать новые уровни поддержки и сопротивления после очередного обновления исторического максимума. Некоторое влияние на ход локальных торгов может оказать вечерняя публикация январской статистики по изменению объемов продаж новостроек в США (18.00 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,71%) и РТС (+0,76%) завершили торги с умеренным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они сумели преодолеть свой утренний спад и закрылись на максимальных внутридневных значениях. Более того, рублевый индекс ММВБ сумел обновить свой исторический максимум, превысив отметку 2336 п. Заметную поддержку локальному рынку оказали ожидания вероятного улучшения кредитного рейтинга РФ до инвестиционного уровня. Действительно, в пятницу рейтинговое агентство S&P улучшило рейтинг России до инвестиционного уровня «BBB-» со стабильным прогнозом. Эта позитивная новость будет отыграна локальными фондовыми индексами в ходе предстоящих торгов.

Свою позитивную роль в начале текущей недели сыграет и заметное улучшение настроений на нефтяном рынке, состоявшееся в конце прошлой недели. В четверг, уже после закрытия основных торгов в России, была опубликована официальная еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Она указала на неожиданное уменьшение запасов сырой нефти за океаном. Кроме того, недельное сокращение запасов дистиллятов заметно превысило консенсус-прогноз. На волне последующих покупок апрельские фьючерсы на нефть сорта Brent сумели превысить ближайшие значимые уровни $66 и $67 за баррель.

Под закрытие вечерней торговой сессии в четверг мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 5,7 п., или 0,4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС. На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-7% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением на локальном рынке стало продолжение двухдневного коррекционного отскока акций Магнит (MGNТ RM, +7,24%). С середины сентября прошлого года эти бумаги подешевели более чем в два раза. Поэтому они все еще сохраняют технический потенциал для продолжения наметившегося роста в район 5500-6000 руб. в среднесрочной перспективе. Инвесторы и спекулянты надеются, что длительная череда неблагоприятных корпоративных новостей эмитента уже завершилась, или же близка к своему завершению.

Акции банка ВТБ (VTBR RM, +5,83%) ускорили наметившееся в среду повышение перед назначенной на понедельник публикацией годовой финансовой отчетности эмитента по МСФО. Участники рынка ожидают от кредитной организации улучшения основных финансовых показателей. Дополнительным стимулом для роста этих бумаг послужила позитивная динамика акций розничной торговой сети «Магнит». Напомним, что группа ВТБ недавно стала крупнейшим акционером ритейлера. Кроме того, интерес к бумагам ВТБ в значительной мере связан с тем, что они все еще выглядят относительно дешевыми по сравнению с ушедшим далеко вперед рынком. Так или иначе, в конце прошлой торговой недели акции ВТБ сумели уверенно превысить значимый уровень 0.05 руб., сформировав тем самым среднесрочный технический сигнал в пользу покупок.

Существенно сильнее рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, +1,37%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2,01%), Татнефть-ао (TATN RM, +2,25%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1,58%), Мечел-ао (MTLR RM, +1,98%), FIVE-гдр (FIVE, RM +1,97%).

Заметной просадкой против растущего рынка выделились акции ФСК ЕЭС (FEES RM, -1,52%). Поводом для их падения выступила публикация финансовых результатов эмитента за 2017 год по РСБУ. Согласно свежей отчетности, сетевая компания зафиксировала падение годовой чистой прибыли на 60,1%, до уровня 42,36 млрд руб. Ухудшение указанного показателя состоялось по причине неденежных бухгалтерских операций. Вместе с тем, скорректированная годовая чистая прибыль ФСК ЕЭС без учета переоценок и выручки от технологического присоединения возросла на 83,6%, до уровня 25,14 млрд руб.

Стоит отметить достаточно волатильное движение бумаг НМТП (NMTP RM, -1,29%). Внутри дня они заметно повышались в цене на фоне сообщения о том, что эмитент в ближайшем будущем окажется под контролем компании «Транснефть». В четверг стало известно, что Федеральная антимонопольная служба выдала соответствующее разрешение.

Акции Yandex clA (YNDX RM, -1,54%) встретили ожидаемое сопротивление на подступах к ближайшему значимому уровню 2500 руб. Стимулом для существенного среднесрочного прироста этих бумаг послужила недавняя публикация сильного квартального и годового финансового отчета эмитента по US GAAP.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повышаются в цене в пределах 0,3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,2%. Фьючерсы на золото прибавили 0,6%. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 1,2%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.