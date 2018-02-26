Нефть может обновить максимумы февраля

Баррель марки Brent утром в понедельник торгуется по $67,18, цены стоят у трехнедельных максимумов. Статистика по запасам в США носит смешанный характер, отчеты Baker Hughes вышли не слишком мощными: в таких условиях рынок обычно выбирает из списка факторов те, что помогают покупать.

Ближайшее сопротивление располагается у отметки $67,45, далее покупатели направятся в область $67,75. Уровни поддержки последовательно расположены на $67,00 и $66,55. Ниже стоит ключевая поддержка около $65.

Пятничные отчеты Baker Hughes показали рост численности буровых установок в США только на 3 единицы, до 978 штук. В годовом сопоставлении - эта цифра является более информативной - количество буровых растет на 224 штуки. В Канаде за неделю к 23 февраля показатель просел на 12 единиц.

Вышедшая чуть раньше статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго дала «быкам» повод активизироваться. Запасы сырой нефти сократились на 1,6 млн баррелей при прогнозе роста на 2,5-3 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 0,3 млн баррелей, запасы дистиллятов снизились на 2,4 млн баррелей. Основным «бычьим» сигналом стали новости о сокращении объема производства черного золота на 1 тыс. баррелей от многолетних максимумов. Фактически это только корректировка данных, если речь идет об отступлении от рекордных со времен техасского бума уровней. Но спекулятивный рынок не смотрит на такие детали.