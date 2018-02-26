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Нефть может обновить максимумы февраля


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Нефть продолжает восстановление, которое началось еще 14 февраля и сохраняется в силе с переменным успехом.

Баррель марки Brent утром в понедельник торгуется по $67,18, цены стоят у трехнедельных максимумов. Статистика по запасам в США носит смешанный характер, отчеты Baker Hughes вышли не слишком мощными: в таких условиях рынок обычно выбирает из списка факторов те, что помогают покупать. 

Ближайшее сопротивление располагается у отметки $67,45, далее покупатели направятся в область $67,75. Уровни поддержки последовательно расположены на $67,00 и $66,55. Ниже стоит ключевая поддержка около $65. 

Пятничные отчеты Baker Hughes показали рост численности буровых установок в США только на 3 единицы, до 978 штук. В годовом сопоставлении - эта цифра является более информативной - количество буровых растет на 224 штуки. В Канаде за неделю к 23 февраля показатель просел на 12 единиц. 

Вышедшая чуть раньше статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго дала «быкам» повод активизироваться. Запасы сырой нефти сократились на 1,6 млн баррелей при прогнозе роста на 2,5-3 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 0,3 млн баррелей, запасы дистиллятов снизились на 2,4 млн баррелей. Основным «бычьим» сигналом стали новости о сокращении объема производства черного золота на 1 тыс. баррелей от многолетних максимумов.  Фактически это только корректировка данных, если речь идет об отступлении от рекордных со времен техасского бума уровней. Но спекулятивный рынок не смотрит на такие детали.

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