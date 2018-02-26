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Позитив от повышения рейтинга РФ на фондовом рынке может носить ограниченный характер


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
По итогам торговой сессии пятницы американский индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2747,30 пунктов, прибавив 1,60%, третий раз за последние десять дней протестировав на прочность сопротивление 2750 пунктов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась к уровню 2,87, а американская валюта снова продемонстрировала слабость на фоне сомнений игроков в том, что новый глава ФРС Джером Пауэлл будет ужесточать монетарную политику более быстрыми темпами, чем этого требует набирающая обороты экономика США.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,69%, закрывшись на отметке $67,31, чему способствовали вышедшие в четверг данные от Минэнерго США и теряющий свои позиции доллар на мировом валютном рынке.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent выступают отметки $66,85 и $65,90,  сопротивления расположены на $67,70 и $69,05.

23 февраля международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг России со спекулятивного до инвестиционного, в свою очередь Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом.

Безусловно, данная новость является позитивной для России, и это в будущем улучшит ситуацию с притоком капитала в страну. Однако стоит отметить, что основным бенефициаром от повышения рейтинга в среднесрочной перспективе станет долговой рынок, и по большей части это будут облигации отечественных эмитентов, в то время как рынок ОФЗ может испытать некую стагнацию. Также можно ожидать прихода новых денег нерезидентов на фондовый рынок, но здесь стоит учитывать, что решение Standard & Poor's и Fitch на данном этапе по большей части уже в цене, а следовательно, позитив может быть недолгим, и в дальнейшем игроки основное внимание переключат на динамику нефтяных котировок и конъюнктуру на мировых биржевых площадках, где по-прежнему сохраняются риски новой волны снижения.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2336,82 п., прибавив 0,71%. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на 2320 п. и основная 2290 п., закрепление под которой даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 2350 п. и 2380 п.

В текущей ситуации основным сопротивлением во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 132000 п. Поддержки расположены на 129500 п. и 128000 п.

Рубль по итогам пятничных торгов закрылся на отметке 56,12, укрепившись на 0,65% по отношению к доллару США на фоне очередного раунда ослабления американской валюты и роста котировок "черного золота".

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре выступает отметка 56,50. Основная поддержка расположена на уровне 56, проход которой может укрепить курс национальной валюты еще на 50 копеек - к отметке 55,50.

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