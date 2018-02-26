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Рост нефтяных котировок и решение S&P поддержат рубль на открытии


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В четверг, 22 февраля, торги по рублю завершились снижением по курсам доллара и евро. Курс доллара США упал на 0,43%, до 56,51 руб., курс евро – на 0,15%, до 69,63 руб.

В пятницу, 23 февраля, биржа не работала по случаю национального праздника в России.

В четверг рубль подорожал к иностранным валютам на фоне дорожающей нефти и спекулятивных ожиданий повышения рейтинга России. За последние два дня котировки нефти марки Brent выросли на 3,8%, до $67,31 за баррель. Спрос на неё возрос после публикации отчета Минэнерго США (22 февраля 2018 года), который отразил сокращение запасов и добычи нефти в стране. Дополнительную поддержку нефтяной рынок получил от ослабления американского доллара на мировом валютном рынке. 

В пятницу рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг России с ВВВ- до ВВ+ со стабильным прогнозом. Агентство Fitch оставило рейтинг России на уровне ВВВ- с позитивным прогнозом. 

Повышение рейтинга России до инвестиционного уровня улучшит инвестиционный климат в стране и сохранит приток капитала в ОФЗ. Риск дефолта по облигациям РФ снизился, так как российский кредитный дефолтный своп (Credit default swap, CDS, страховка от дефолта по долгам) снизился до 108.42. Ещё 9 февраля значение находилось на отметке 125.22. Индекс RGBI торгуется на максимумах. 

Из-за празднования Дня защитника Отечества в пятницу и входного дня в России по этому случаю участники рынка будут отыгрывать решения рейтинговых агентств в понедельник, 26 февраля. На торгах в Азии американская валюта подешевела ко всем основным валютам. Баррель Brent подорожал на 0,22%, до $67,44. Технически покупателям ничего не мешает вернуться в район $68,12. 

Учитывая все положительные факторы для рубля, на открытии Московской биржи по нему ожидается укрепление к доллару США. Пара доллар/рубль может дойти до отметки 56,00 руб. за «американца», а пара евро/рубль – до значения 69,40 руб. за евро.

К евро рост курса рубля будет меньше из-за укрепления единой валюты на рынке Форекс. Если при достижении парой доллар/рубль уровня 56 руб. не последует отскока вверх, то продавцы двинутся к минимуму на отметке 55,59 руб. за «американца» от 25 января 2018 года.

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