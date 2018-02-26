Рынок акций РФ вырастет на 1,5-2%

Прежде всего - это мощный рост американских индексов в последнюю сессию недели: S&P 500 вырос на 1,6%, а DowJonesприбавил 1,4%. Поскольку американские рынки во вторник и среду немного скорректировались и сняли локальную перекупленность, то есть все основания надеяться на продолжение роста Штатов, которое соответствующим образом отразится и на отечественных бумагах. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются около нуля.

Следующим кормом для фондовых «быков» является сильно выросшая нефть – сегодня с утра она прибавляет около четверти процента и торгуется в районе 67,5 доллара за баррель. Но на момент закрытия нашего срочного рынка в четверг вечером нефть стоила 66,2 доллара.

В последние дни котировки «черного золота» толкает вверх информация о снижении коммерческих запасов в США на неделе, завершившейся 16 февраля, на 1,6 млн до 420,5 млн баррелей, в то время как рынок ждал роста показателя на 1,8 миллиона баррелей. Кроме того, по данным BHGE, замедлился темп ввода нефтяных буровых установок в Штатах: на прошлой неделе прирост показателя составил всего одну единицу.

Пока сложно прогнозировать дальнейшую динамику нефти. Если отметка 67 доллара за баррель сегодня устоит, то вполне вероятно движение котировок к 70 долларам, где можно открывать спекулятивные шорты.

Наконец, S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня «BBB-» со спекулятивного «BB+», прогноз по рейтингу стабильный. При этом Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом. Но этот фактор уже частично отыгран рынком покупками на прошлой неделе.

Впрочем, остается открытым вопрос, российские или западные деньги преимущественно привели к росту котировок. В первом варианте следует ожидать скорой фиксации прибыли «по факту», а вот второй вариант дает больше надежд на продолжение восходящего тренда.

Но в любом случае сегодня, по крайней мере до начала торгов акциями в Америке, о коррекции говорить не приходится. Российский рынок акций откроется с гэпом около 1%, а всего за день Индекс Мосбиржи может прибавить 1,5-2%.

В минувшую пятницу на рынке Forex рубль отвоевал у доллара 50 копеек и сейчас за доллар дают 56 «деревянных». Конечно, в отсутствие торгов на валютной секции Московской биржи котировки рубля на Forex носят индикативный характер, но тренд на укрепление рубля они показывают верный. Можно ожидать, что сегодня российская валюта укрепится примерно на рубль.

Позитивный внешний фон, рост рубля и закрытие «коротких» позиций позволят хорошо заработать тем, кто купил себе на праздники фьючерс на Индекс РТС. Сегодня этот инструмент может подрасти в пределах 2%.