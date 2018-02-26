FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рынок акций РФ вырастет на 1,5-2%


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Российские акции после выходного дня в пятницу сегодня будут отыгрывать накопившийся позитив.

Прежде всего - это мощный рост американских индексов в последнюю сессию недели: S&P 500 вырос на 1,6%, а DowJonesприбавил 1,4%. Поскольку американские рынки во вторник и среду немного скорректировались и сняли локальную перекупленность, то есть все основания надеяться на продолжение роста Штатов, которое соответствующим образом отразится и на отечественных бумагах. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются около нуля.

Следующим кормом для фондовых «быков» является сильно выросшая нефть – сегодня с утра она прибавляет около четверти процента и торгуется в районе 67,5 доллара за баррель. Но на момент закрытия нашего срочного рынка в четверг вечером нефть стоила 66,2 доллара.

В последние дни котировки «черного золота» толкает вверх информация о снижении коммерческих запасов в США на неделе, завершившейся 16 февраля, на 1,6 млн до 420,5 млн баррелей, в то время как рынок ждал роста показателя на 1,8 миллиона баррелей. Кроме того, по данным BHGE, замедлился темп ввода нефтяных буровых установок в Штатах: на прошлой неделе прирост показателя составил всего одну единицу.

Пока сложно прогнозировать дальнейшую динамику нефти. Если отметка 67 доллара за баррель сегодня устоит, то вполне вероятно движение котировок к 70 долларам, где можно открывать спекулятивные шорты. 

Наконец, S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня «BBB-» со спекулятивного «BB+», прогноз по рейтингу стабильный. При этом Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом. Но этот фактор уже частично отыгран рынком покупками на прошлой неделе. 

Впрочем, остается открытым вопрос, российские или западные деньги преимущественно привели к росту котировок. В первом варианте следует ожидать скорой фиксации прибыли «по факту», а вот второй вариант дает больше надежд на продолжение восходящего тренда. 

Но в любом случае сегодня, по крайней мере до начала торгов акциями в Америке, о коррекции говорить не приходится. Российский рынок акций откроется с гэпом около 1%, а всего за день Индекс Мосбиржи может прибавить 1,5-2%.

В минувшую пятницу на рынке Forex рубль отвоевал у доллара 50 копеек и сейчас за доллар дают 56 «деревянных». Конечно, в отсутствие торгов на валютной секции Московской биржи котировки рубля на Forex носят индикативный характер, но тренд на укрепление рубля они показывают верный. Можно ожидать, что сегодня российская валюта укрепится примерно на рубль.

Позитивный внешний фон, рост рубля и закрытие «коротких» позиций позволят хорошо заработать тем, кто купил себе на праздники фьючерс на Индекс РТС. Сегодня этот инструмент может подрасти в пределах 2%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ