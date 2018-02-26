Рубль будет пользоваться спросом на фоне небольшого снижения доходности UST10

Основным поводом для роста стали ожидания изменения рейтинга агентством S&P и надежды, связанные с будущей отчётностью. Рейтинг был изменён до “BBB-“ с “BB+”, а прогноз снижен до «стабильного» с «позитивного».

На предстоящей неделе также состоится ряд важных отчётов. Прежде всего, интерес вызывают результаты по МСФО ВТБ, Сбербанка и «Аэрофлота». Похоже, что банки смогут удивить рынок, да и нельзя этого исключать для крупнейшей авиакомпании РФ.

Соответственно, ждём достаточно позитивной недели. В начале пятидневки рубль также получит свою поддержку в виде основных налоговых выплат 26 и 28 февраля. Кроме того, рубль будет пользоваться спросом на фоне небольшого снижения доходности по американским казначейским обязательствам.