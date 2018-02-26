10-летние казначейские облигации закрылись на отметке 2.87% (- 5 бп).

Облигации EM дорожали вслед за бенчмарками, доходности основных суверенных выпусков упали на 3-5 бп.

Российские евробонды демонстрировали аналогичную динамику, выпуски Russia 28 и 47 завершили день на отметке 4.31% (-3 бп) и 5.00% (-6 бп) соответственно. ОФЗ в пятницу не торговались.

Агентство S&P повысило суверенный рейтинг России на одну ступень до “BBB-” с “BB+” (прогноз стабильный). S&P мотивирует "ответственной экономической политикой, которая позволила российской экономике адаптироваться к низким ценам на сырье и международным санкциям". После этого повышения средний кредитный рейтинг России в иностранной валюте стал инвестиционным, что открывает возможность для включения российского долга в ряд облигационных индексов, ориентированных на бумаги инвестиционного уровня.

Решение S&P может привести к техническим покупкам в сегменте российского долга, однако мы не ожидаем существенного движения цен на рынке, поскольку это повышение скорее всего уже было учтено в ценах.