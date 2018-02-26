FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Решение S&P может привести к техническим покупкам в сегменте российского долга


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
US Treasuries в пятницу продолжали восстанавливаться, доходности вернулись к уровням, наблюдавшимся до публикации протоколов заседания ФРС.

10-летние казначейские облигации закрылись на отметке 2.87% (- 5 бп).

Облигации EM дорожали вслед за бенчмарками, доходности основных суверенных выпусков упали на 3-5 бп.

Российские евробонды демонстрировали аналогичную динамику, выпуски Russia 28 и 47 завершили день на отметке 4.31% (-3 бп) и 5.00% (-6 бп) соответственно. ОФЗ в пятницу не торговались.

Агентство S&P повысило суверенный рейтинг России на одну ступень до “BBB-” с “BB+” (прогноз стабильный). S&P мотивирует "ответственной экономической политикой, которая позволила российской экономике адаптироваться к низким ценам на сырье и международным санкциям". После этого повышения средний кредитный рейтинг России в иностранной валюте стал инвестиционным, что открывает возможность для включения российского долга в ряд облигационных индексов, ориентированных на бумаги инвестиционного уровня. 

Решение S&P может привести к техническим покупкам в сегменте российского долга, однако мы не ожидаем существенного движения цен на рынке, поскольку это повышение скорее всего уже было учтено в ценах.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ