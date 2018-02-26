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Рынок акций РФ и рубль начнут неделю ростом после повышения рейтинга РФ


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль вырастут в начале недели на фоне повышения кредитного рейтинга России агентством S&P. Дорогая нефть также поддержит стоимость российских активов.

 

Ожидается открытие рынка с повышением до 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2350-2360, ближайшими поддержками станут уровни 2340 и 2330, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2370 и 2380, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"В первые минуты торгов локальный рынок отыграет явное улучшение настроений на нефтяном рынке, состоявшееся в конце прошлой недели. Свою позитивную роль сыграет и новость о повышении рейтинговым агентством S&P рейтинга России до инвестиционного уровня", - добавил он.

Рубль сегодня будет отыгрывать рост нефтяных цен и повышение рейтинга России, налоговый период даст дополнительный спрос на рубли со стороны экспортеров, считает Роман Ткачук из компании "Альпари".

"В ближайшие дни пара доллар/рубль может опуститься к поддержке на уровне 55,6. Вероятный диапазон торгов для пары доллар/рубль на сегодня составляет 55,7-56, а пара евро/рубль проведет день в границах 68,6-69,3", - оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 1,4-1,8% после публикации отчета ФРС США о развитии американской экономики. Регулятор заявил, что наблюдает рост экономики США, указав на скачок инфляции в конце прошлого года, но не сообщил о необходимости более жесткого регулирования рынка на этом фоне.

Азиатские биржи с утра повышались на 0,4-1,2%, японский Nikkei 225 - на 1,2%, китайский Shanghai SE Composite Index - на 1,1%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра росли в пределах 0,4%. Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 67,1 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2271 доллара против 1,2288 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Индекс Мосбиржи к закрытию пятницы вырос на 0,71% - до 2336,82 пункта, установив исторический рекорд. Индекс РТС преодолел важный психологический уровень в 1300 пунктов впервые с 26 января на фоне нефти дороже 65 долларов за баррель и к закрытию торгов поднялся на 0,76%, до 1301,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 0,24 рубля - до 56,52 рубля, евро - на 0,11 рубля, до 69,63 рубля.

 

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