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Мнения аналитиков

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Оцениваем потенциал снижения доходностей ОФЗ на этой неделе в пределах 5 б.п.


Облигации / Рынки
Роман Насонов
Роман Насонов
аналитик Промсвязьбанка
 
В четверг рынок ОФЗ смог удержаться на достигнутых после значительного подъема в среду уровнях, хотя дальний участок кривой все же не избежал небольшой коррекции.

Доходности выпусков с погашением в 2026, 2028 и 2033 гг. поднялись на 2 б.п. до 6,99- 7,32%, доходности большинства более коротких бумаг, напротив, снизились на 1-2 б.п. до 6,24-6,85%.

Ключевым событием после закрытия рынка рублевых гособлигаций стало пятничное решение агентства S&P поднять суверенный рейтинг РФ с «BB+» до инвестиционного уровня «BBB-», прогноз – Стабильный. С учетом подтвержденного рейтинга «BBB-» от Fitch, оно открывает возможности для притока капитала на рынок ОФЗ со стороны фондов, ориентированных на композитный рейтинг не ниже инвестиционного. Учитывая значительный рост рынка за последний месяц, в результате которого кривая доходности ушла вниз на 30-40 б.п., мы считаем, что спекулятивно настроенные игроки воспользуются этой возможностью для закрытия своих позиций, и существенного подъема котировок ОФЗ в ближайшее время не произойдет. Тем не менее, инвесторы все же могут рассчитывать на снижение доходностей в пределах 5 б.п. в течение недели благодаря дополнительному позитиву со стороны внешней конъюнктуры. Так, цены на нефть Brent с момента закрытия российского рынка поднялись на 3% до 67,5 долл. за барр., а доходность UST-10 опустилась на 5 б.п. до 2,86%.

Ключевым днем с точки зрения ожидаемых событий для инвесторов будет четверг: В. Путин обратится с посланием Федеральному собранию, а Бюро статистики США опубликует данные по доходам и расходам американцев в январе.

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