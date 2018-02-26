Денежный рынок: давление на рынке однодневного валютного свопа сохранилось

Большую часть сессии ставка держалась вблизи уровня бида Банка России, но опять с ним так и не сравнялась. Ее средневзвешенная стоимость составила 5,33% (−37 бп), а закрытие произошло ниже на отметке 4,97%. На наш взгляд, снижение стоимости однодневного валютного свопа обусловлено конъюнктурой рынка и корпоративными потоками, а не ухудшением уровня валютной ликвидности на внутреннем рынке, и на этой неделе ситуация должна нормализоваться. Более длинные кросс-валютные ставки в четверг также снижались. Кривая NDF сместилась вниз на 3–5 бп. Короткие ставки кросс-валютных свопов снизились на 5 бп, среднесрочные и длинные – на 2–4 бп. Процентный своп закрылся без изменений. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ снизились в среднем на 10–15 бп, до 6,75%.

Между тем краткосрочные обязательства банков перед регуляторами в конце недели увеличились. Объем привлечений по кредитам 312-П Банка России вырос на 24 млрд руб., до 356 млрд руб., а еще 150 млрд руб. было привлечено в рамках однодневного репо с Федеральным казначейством (предыдущий аукцион не состоялся ввиду отсутствия заявок). Это позволило банкам увеличить баланс корсчетов в ЦБ до 2,5 трлн руб. (+670 млрд руб).

Мы полагаем, что в начале этой недели спрос на инструменты предоставления ликвидности останется высоким в связи с оттоком ликвидности на уплату налогов.