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Текущая неделя обещает стать весьма позитивной для рубля


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Доллар США открывает неделю снижением. Определенным разочарованием для рынка, отразившийся в росте давления на американскую валюту, стал полугодовой доклад о ДКП ФРС.

Американский регулятор сохраняет прогноз, согласно которому, инфляция в текущем году приблизится к целевому показателю в 2%. При этом темпы повышения зарплат, несмотря на низкую безработицу, не являются быстрыми, и не несут вызовов в части роста цен. Таким образом, несмотря на достаточно «ястребиную» кривую фьючерсного рынка на ставку ФРС, сформировавшуюся в последнее время, ожидания по темам повышения ставки остаются не прочными. На неделе основной фокус внимания будет обращен на выступление главы ФРС перед Конгрессом (ср.), данные по инфляции в ЕС / США (ср. / чт.). В выходные в ЕС пройдет два достаточно важных политических события – выборы в парламент Италии и голосование по коалиции в ФРГ. Краткосрочными ориентирами по EURUSD выступят отметки 1.23-1.24.

Текущая неделя обещает стать весьма позитивной для рубля

Совокупность факторов формирует достаточно благоприятную почву для укрепления позиций национальной валюты. Так, налоговые платежи, пик которых приходится на сегодняшний день, повышение суверенного рейтинга агентством S&P до инвестиционного уровня, восстановление аппетита к рисковым активам на глобальном рынке и подешевевший доллар, и, наконец, рост стоимости нефтяных контрактов – все отмеченные факторы дают основания полагать, что российская валюта в краткосрочном периоде способна не просто укрепиться, но попытаться обновить максимумы года. Определенный вызов для валют ЕМ может сформировать речь нового главы ФРС Пауэлла, который будет выступать перед Конгрессом в среду. Однако мы полагаем, что вариант относительно «мягкого» ФРС будет более предпочтителен для проведения экономической политики Трампа.

Ближе к окончанию недели фокус на глобальных рынках может сместиться к традиционным защитным активам, что несколько снизит привлекательность ЕМ валют, в преддверии предстоящих выборов в Италии и голосования по коалиции в Германии. Ориентиром по паре USDRUB выступят отметки 55.5-56.5.

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