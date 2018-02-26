Первый квартал может оказаться успешным для экспортных поставок газа "Газпромом"

В результате, в течение трех дней подряд ежедневные поставки Газпрома на европейский рынок обновляли максимумы, в субботу достигнув 655 млн куб. м/сут.

По данным агентства Bloomberg, спотовая цена на газ в бельгийском порту Зебрюгге на прошлой неделе повысилась на 50%, а цена на британском хабе NBP за тот же период выросла на 16%.

На наш взгляд, если тенденция к росту спотовых цен на европейском рынке окажется достаточно длительной, это может существенно повысить EBITDA Газпрома за 1к18. По нашим расчетам, повышение средней цены на 10 долл./тыс. куб. м (относительно нашего базового прогноза на 1к18 в 255 долл./тыс. куб. м) повышает EBITDA компании на 2%. Учитывая истощенность европейских хранилищ, мы полагаем, что 1к18 может оказаться успешным для экспортных поставок газа Газпромом. Если наши ожидания подтвердятся, можно будет также рассчитывать на рост чистой прибыли и, соответственно, дивидендных выплат компании. Согласно нашим оценкам, на выплату дивидендов за 2018 г. Газпром может направить 25% чистой прибыли по МСФО, что соответствует дивидендам примерно в 12,2 руб. на акцию и дивидендной доходности акций в 8,4%. Рост спотовой цены на 10 долл./тыс. куб. м (относительно нашего базового прогноза) повышает дивидендную доходность за 2018 г. на 0,1%. Исходя из этого мы расцениваем данную новость как позитивную с точки зрения инвестиционной привлекательности Газпрома.