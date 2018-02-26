Ключевые события недели - Джером Пауэлл подбавит огоньку

Полугодовой доклад по кредитно-денежной политике, представленный в пятницу ФРС, не указал на желание регулятора ускорить темпы повышения ключевой процентной ставки в 2018 году. Доклад указал на сохраняющиеся сомнения руководителей Федрезерва в быстром усилении темпов инфляции в Штатах.

Все это произошло вопреки достаточно «ястребиным» протоколам январского заседания ФРС, после которых участники рынка вновь задумались о возможности четырех этапов повышения ключевой ставки в этом году вместо запланированных трех.

Доклад Федрезерва послужил позитивом для фондового рынка США в пятницу, спровоцировав откат доходностей Treasuries. В частности, доходность 10-леток провалилась с 2,95% до 2,86%, так и не достигнув ключевого уровня в 3%.

График доходности 10-летних Treasuries с 2013 года, таймфрейм недельный

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Принято считать, что Пауэлл будет придерживаться курса Джанет Йеллен. Не будучи экономистом по образованию, он может стать модератором дискуссии в рамках Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Впрочем, на этой неделе со стороны Пауэлла нельзя исключать более детального взгляда в будущее и появление намеков на возможность четырех этапов повышения ставки, если того позволят экономические условия.

Отмечу, что в плане ФРС мы имеем палку о двух концах, когда ужесточение финансовых условий приводит к более мягкой политике регулятора. Если рынки будет лихорадить, то FOMC придется отказаться от планов даже по трем этапам повышения ключевой ставки в 2018 году.

Макростатистика США

Данные по экономике США необходимы для понимания перспектив монетарной политики ФРС. На этой неделе релизов будет достаточно много. Центральными могут стать вторая оценка ВВП за IV квартал (среда) и любимый инфляционный показатель ФРС – ценовые индексы потребительских расходов (четверг).

Также стоит обратить внимание на данные по продажам новостроек, заказам на товары длительного пользования, индексам деловой активности в промышленности от ISM и доверия потребителей от Университета Мичигана.

Важен взгляд в будущее. По мнению ФРБ Атланты, славящегося своими наиболее «свежими» прогнозами в рамках сервиса GDPNow, рост ВВП США в I квартале может составить вполне солидные 3,2%. Буквально пару недель назад речь шла о +4%.

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Подводя итоги

В пятницу S&P 500 вновь протестировал уровень 61,8% коррекции Фибоначчи от волны падения – 2740 пунктов. Мой базовый сценарий предполагает возвращение волатильности и просадку по индексу до 2500-2400 пунктов. Некие признаки смены сценария на более позитивный появятся лишь при уходе S&P 500 выше 2800 пунктов.

Идеи на рынке США:

1) Имеет смысл накапливать длинные позиции в General Electric в расчете на реструктуризацию предприятия. С учетом просадки дивдоходность бумаг составляет вполне солидные 3,3%.

2) Покупка акций фармкомпании Regeneron Pharmaceuticals с целью на $377.

3) Шорт eur/usd с целью на $1,22.

График индекса S&P 500 c 2017 года, таймфрейм дневной