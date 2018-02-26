FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Кто покупает белорусские еврооблигации?


Облигации / Рынки
Силуэт
Александр Голынский
стратег Sberbank Investment Research
 
Статистика последнего размещения, которое прошло 21 февраля, подтвердила, что основными инвесторами в еврооблигации Белоруссии являются резиденты США.

Именно они купили 52% объема выпуска, тогда как инвесторы из Великобритании и стран Континентальной Европы получили, соответственно, 30% и 17% выпуска. 

Для Белоруссии доминирование американских инвесторов на первичном рынке - явление относительно новое. Традиционно основной интерес к обязательствам страны проявляли участника рынка из Европы и соседних стран. Так, в 2011 году, когда Минск вышел на международные рынки капитала с семилетним выпуском еврооблигаций на сумму $0,8 млрд., 33% бумаги ушло инвесторам из Великобритании, 19% - Германии, Австрии и Швейцарии, 13% - заявкам из России; инвесторы из США взяли лишь 22%. Такое распределение бумаг также было связано с тем, что Белоруссия до 2017 года выпускала бумаги только в формате Reg S.

Ситуация изменилась в июне 2017 года, когда министерство финансов разместило на рынке два выпуска еврооблигаций суммарным объемом $1,4 млрд. Благоприятная ситуация с глобальной ликвидностью в прошлом году, с одной стороны, и серьезный объем размещения, рекордный для Белоруссии, с другой стороны, привлекли к бумагам внимание многих новых инвесторов, в том числе из США. 

Сегодня знакомство глобальных инвесторов с кредитным профилем Белоруссии находится на рекордных уровнях. Этому способствует не только активность заемщика на первичном рынке, но и готовность белорусских властей общаться с участниками рынка. Как первое, так и второе обстоятельство положительно отражается на кредитных спредах заемщика, говорится в обзоре Александра Голынского из Sberbank Investment Research.


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ