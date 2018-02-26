Кто покупает белорусские еврооблигации?

Именно они купили 52% объема выпуска, тогда как инвесторы из Великобритании и стран Континентальной Европы получили, соответственно, 30% и 17% выпуска.

Для Белоруссии доминирование американских инвесторов на первичном рынке - явление относительно новое. Традиционно основной интерес к обязательствам страны проявляли участника рынка из Европы и соседних стран. Так, в 2011 году, когда Минск вышел на международные рынки капитала с семилетним выпуском еврооблигаций на сумму $0,8 млрд., 33% бумаги ушло инвесторам из Великобритании, 19% - Германии, Австрии и Швейцарии, 13% - заявкам из России; инвесторы из США взяли лишь 22%. Такое распределение бумаг также было связано с тем, что Белоруссия до 2017 года выпускала бумаги только в формате Reg S.

Ситуация изменилась в июне 2017 года, когда министерство финансов разместило на рынке два выпуска еврооблигаций суммарным объемом $1,4 млрд. Благоприятная ситуация с глобальной ликвидностью в прошлом году, с одной стороны, и серьезный объем размещения, рекордный для Белоруссии, с другой стороны, привлекли к бумагам внимание многих новых инвесторов, в том числе из США.

Сегодня знакомство глобальных инвесторов с кредитным профилем Белоруссии находится на рекордных уровнях. Этому способствует не только активность заемщика на первичном рынке, но и готовность белорусских властей общаться с участниками рынка. Как первое, так и второе обстоятельство положительно отражается на кредитных спредах заемщика, говорится в обзоре Александра Голынского из Sberbank Investment Research.



