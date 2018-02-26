Акциям компаний, работающих на сырьевых рынках, может не поздоровиться

Впрочем, здесь есть несколько НО… Во-первых, далеко не все акции дешевы и некоторые уже вернулись на прежние докоррекционные уровни, которые мы наблюдали в конце января. Но это еще не самое страшное. Хуже то, что нынешний всплеск активности покупателей пока не сопровождается ростом объемов. Так, оборот по акциям в пятницу был чуть ли не в 3 раза меньше, чем обороты в период падения двухнедельной давности. То есть, пока все же говорить о том, что абсолютно все поверили в новую волну роста, пока не приходится. Но если оставить все эти технические рассуждения, то налицо уверенный пятничный рост абсолютно по всем индексам. Благодаря этому росту удалось-таки завершить неделю в плюсе. По ее итогам минимальный рост показал индекс DJIA-30 - +0,36%, а лучше всех дела шли у индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ, который завершил неделю прибавкой в +1,35%.

По росту индекса NASDAQ понятно, что основной спрос был сосредоточен именно в акциях технологических компаний и прежде всего в акциях - лидерах своих подсекторов: полупроводники, микрочипы и видео игры - вот хитовые направления инвестиций прошедшей недели.

Но это не значит, что все остальные стояли на месте. Более того, в других секторах были свои «звездочки» ничуть не хуже, а даже, пожалуй, лучше звезд технологического сектора.

К суперзвездам, зажегшимся на прошедшей неделе, следует отнести, прежде всего, акции таких компаний, как Chipotle Mexican Grill (CMG) и Chesapeake Energy (CHK). И та, и другая компания выстрелили после выхода квартальной отчетности, и обе к концу недели прибавили к своей капитализации порядка 25%. Особенно радует хорошая отчетность CHK - один из лидеров американского рынка сланцевого нефти и газа наконец-то смог показать прибыль по итогам своей деятельности в 4-м квартале 2017 года.

А вот кто реально огорчил инвесторов, так это один из лидеров рынка солнечной энергетики - компания First Solar (FSLR). Отчетность этой компании, вышедшая в ночь с четверга на пятницу, показала хоть и прогнозируемый, но все же весьма неприятный для инвесторов убыток, и в итоге акции в пятницу вполне ожидаемо провалились в цене почти на 7%. Однако, следует отметить и особо подчеркнуть, что перспективы у этой компании все равно остаются очень даже хорошими, и поэтому с инвестиционной точки зрения следует, наверное, сейчас искать точку входа с средне- и долгосрочными целями.

Ожидания рынка 26 февраля

После короткой и, может быть, не слишком внятной недели мы входим в режим достаточно жесткий и информационно-насыщенный. Главное событие текущей недели - выступление нового председателя ФРС США Джерома Пауэлла перед Конгрессом (во вторник, 27 февраля) и перед банковским комитетом Сената США (в четверг, 1 марта) с полугодовым отчетом о монетарной политике ФРС США. Вот тут-то мы наконец-то и узнаем, как смотрит на мир новый глава ФРС. И, конечно, именно этому событию, а точнее - событиям, будет уделено максимальное внимание со стороны участников рынка.

Кроме этого будет выходить также важная макроэкономическая информация (ВВП, PMI, индекс уверенности потребителей). Правда, все эти данные будут публиковаться начиная со среды. Так что наиболее важные события у нас будут сосредоточены в среду и четверг. И с очень большой вероятностью именно по итогам этой недели будет сформирован общий фон и общий настрой участников рынка вплоть до мартовского заседания Комитета по открытым рынкам.

Если же говорить о дне сегодняшнем, то с самого утра понедельника на рынке царит спокойная умеренно позитивная обстановка. Азиатские рынки все в хорошем плюсе. Это особенно приятно, поскольку в Китае сегодня прошли первые торги после длительного недельного перерыва, связанного с празднованием Нового года по лунному календарю. Так что рост более чем на 1% снял все опасения, что мог за это время накопиться какой-нибудь негатив и он будет реализован на торгах.

Европейские рынки открылись очень сильно, но затем постепенно стали терять позиции. Однако, несмотря на это, все европейские индексы находятся также в зеленой зоне, прибавляя до 0,5%.

Вот где не очень спокойная обстановка, так это на товарных рынках. Нефть после 2-процентного роста по итогам прошедшей недели сейчас мечется и пока не может определиться, куда же ей дальше идти. Поэтому ее цена сегодня колеблется вблизи нулевой отметки, периодически переходя из плюса в минус и обратно. Но пока нельзя говорить, и главное - ожидать, что нефть может сегодня куда-то сильно пойти - вверх или вниз?

А вот на рынке промышленных металлов в последние дни было не очень спокойно. Особенно сильным было снижение по алюминию. Не очень хороши дела и на рынке меди. Короче, акциям компаний, работающих на сырьевых рынках, может не поздоровиться. Но это, пожалуй, единственный сектор, находящийся сегодня в зоне риска. А в остальном можно ожидать продолжения умеренных покупок по всему спектру бумаг. Рост, конечно, будет не столь сильным как в пятницу, но все же свои 0,3-0,5% рынок сегодня легко может сделать.