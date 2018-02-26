"Русал": фокус на акционерный конфликт в "Норникеле"

Выручка повысилась на 12% кв./кв. за счет роста цен и объемов продаж алюминия (+6,5% и +3%), а также увеличения выручки от продаж глинозема (+35,5% кв./кв., 8,5% в выручке). Cash costs производства алюминия выросли всего на 5,4% кв./кв. из-за роста цен на прочее сырье (кокс, топливо, пр.), на э/э и частичную закупку глинозема у третьих лиц. При этом EBITDA увеличилась лишь на 6,7% кв./кв. из-за роста SG&A на 35,7% кв./кв. (и 51% г./г.), из них расходы на административный персонал выросли вдвое. В итоге рентабельность снизилась на 1 п.п. до 21,3%. Чистый долг/EBITDA продолжило снижаться за счет благоприятной конъюнктуры на рынке алюминия - до 3,6х (3,9х на конец 3 кв.).

Операционный поток за 2017 г. составил 1,7 млрд долл., капвложения - 822 млн долл. (план - 700 млн долл.), от НорНикеля было получено 806 млн долл. дивидендов. Ковенантный Чистый долг/EBITDA по евробондам (рассчитывается с учетом в EBITDA полученных дивидендов от НорНикеля) в 4 кв. повысился до 2,9х с 2,7х, а по новому PXF и другим кредитным линиям, который рассчитывается как отношение чистого долга минус долг, обеспеченный акциями НорНикеля, к EBITDA - до 1,6х с 1,4х на конец 3 кв. Сегодня стало известно, что РУСАЛ хочет изменить расчет ковенантной долговой нагрузки в проспектах евробондов на вариант, который предусмотрен по новому PXF (что даст компании большую гибкость в привлечении нового долга).

Накопленные денежные средства на конец года составили 831 млн долл., краткосрочный долг - 735 млн долл. После отчетной даты РУСАЛ выпустил 5-летний евробонд RUALRU 23 @4,85% и частично рефинансировал долг, в результате в ближайшие годы к погашению небольшие суммы - по 600 млн долл. в 2019 г. и в 2020 г., пик приходится на 2023 г. - 2,1 млрд долл.

Основной неопределенностью для компании сейчас является развитие событий в акционерном конфликте в НорНикеле (которое может оказать существенное (как положительное, так и негативное) влияние на финансовые показатели РУСАЛа). Ранее мы отмечали, что продажа пакета Норникеля создает потенциал для сужения спредов бондов Русала (с текущих 170 б.п. к суверенной кривой).