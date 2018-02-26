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Рейтинг РФ поднялся из "мусорной" категории


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
В результате пересмотра агентство S&P все-таки решило повысить суверенный рейтинг РФ на одну ступень до BBB- (прогноз - стабильный). Теперь РФ имеет 2 инвестиционных рейтинга (второй - от Fitch).

В обосновании приведены следующие факторы: проведение консервативной бюджетной политики (гибкий курс рубля, введение бюджетного правила и умеренные расходы), недавние процедуры оздоровления, начавшиеся в ряде частных банков, не подорвали финансовую систему (видимо, ранее неопределенность влияния этого обстоятельства являлась фактором, сдерживающим повышение рейтинга). Существенное ужесточение санкций в отношении РФ, по мнению S&P, будет являться основанием для снижения рейтинга.

Позитивные рейтинговые действия могут быть предприняты в случае ускорения роста ВВП (на душу населения) при сохранении консервативной бюджетной политики. Однако, по мнению агентства, рост будет ограничен (1,7% в среднем в 2019-2021 гг.) такими структурными недостатками, как доминирующая роль государства в экономике, неблагоприятный инвестиционный климат и относительно низкий уровень конкуренции и инновации.

S&P не ждет от правительства РФ результативного проведения структурных реформ (судебной системы, правоприменения и снижения роли государства в экономике), полагая, что основной акцент будет сделан на сохранении макроэкономической стабильности. С этой точки зрения дальнейшее повышение рейтинга выглядит маловероятным, по крайней мере, в перспективе нескольких лет.

Российские евробонды (в частности, Russia 27, 47) сегодня открылись снижением доходностей на 10 б.п. (до YTM 4,06% и YTM 4,9%), котировки выросли в среднем на 1 п.п. Дальнейший потенциал ограничен тем обстоятельством, что спреды РФ и так уже находятся на одном уровне стран с более высоким рейтингом: 5-летний CDS на РФ составляет 108 б.п. против 103 б.п. у Мексики (BBB+/A3/BBB+). По нашему мнению, исходя из показателей, которые непосредственно влияют на вероятность дефолта по госдолгу (такие как сальдо счета текущих операций, дефицит бюджета, госдолг к ВВП), РФ выглядит наилучшей среди стран категории BBB (как следствие, ее бонды могут торговаться с еще более узкими спредами).   

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