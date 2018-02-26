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Поклонники рубля празднуют победу, на рынке царствуют эмоции


Рынки / Валюта
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Российский рубль сегодня разыгрывает собственную историю в парах с иностранными валютами.

Решение рейтингового агентства S&P поднять оценку инвестиционной привлекательности с «мусорной» отметки немного выше позитивно отразилось на поведении «россиянина». Несмотря на то что подобный вариант развития событий предполагался и был заложен в котировки, поклонники рубля бурно празднуют победу. Доллар США к середине дня стоит 55,92 руб. (-1%). Евро торгуется по 69,00 руб. (-0,9%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 27 февраля, составляют 55,92 руб. за американскую валюту и 68,92 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 84 и 71 копейку соответственно. 

Сырьевой рынок остается под контролем собственных драйверов. Баррель североморского сорта нефти Brent торгуется по $67,02 (-0,03%). Пятничная статистика от Baker Hughes на инвесторов не произвела никакого впечатления, хотя и подтвердила продолжение расширения численности буровых установок (+3 единицы). 

Опорным катализатором для «быков» в сырье остается информация от Минэнерго США, которая показала снижение объемов суточной добычи черного золота на 1 тыс. баррелей от отметок рекордных максимумов. Фактической картины эта информация не меняет, но покупатели тщательно отсеивают поступающие драйверы и выбирают только те из них, что помогают толкать нефтяные цены вверх. 

Сегодня пиковый день очередного налогового периода в России. К слову, в феврале налоговые выплаты по году самые низкие, серьезно рассчитывать на эту поддержку не стоит. Как только эмоции рынка спадут, а они выглядят чрезмерными даже на первый взгляд, доллар США вернется в диапазон 56-57 руб. Евро закончит сессию в пределах отметок 69-69,75 руб. 

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