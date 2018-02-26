Поклонники рубля празднуют победу, на рынке царствуют эмоции

Решение рейтингового агентства S&P поднять оценку инвестиционной привлекательности с «мусорной» отметки немного выше позитивно отразилось на поведении «россиянина». Несмотря на то что подобный вариант развития событий предполагался и был заложен в котировки, поклонники рубля бурно празднуют победу. Доллар США к середине дня стоит 55,92 руб. (-1%). Евро торгуется по 69,00 руб. (-0,9%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 27 февраля, составляют 55,92 руб. за американскую валюту и 68,92 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 84 и 71 копейку соответственно.

Сырьевой рынок остается под контролем собственных драйверов. Баррель североморского сорта нефти Brent торгуется по $67,02 (-0,03%). Пятничная статистика от Baker Hughes на инвесторов не произвела никакого впечатления, хотя и подтвердила продолжение расширения численности буровых установок (+3 единицы).

Опорным катализатором для «быков» в сырье остается информация от Минэнерго США, которая показала снижение объемов суточной добычи черного золота на 1 тыс. баррелей от отметок рекордных максимумов. Фактической картины эта информация не меняет, но покупатели тщательно отсеивают поступающие драйверы и выбирают только те из них, что помогают толкать нефтяные цены вверх.

Сегодня пиковый день очередного налогового периода в России. К слову, в феврале налоговые выплаты по году самые низкие, серьезно рассчитывать на эту поддержку не стоит. Как только эмоции рынка спадут, а они выглядят чрезмерными даже на первый взгляд, доллар США вернется в диапазон 56-57 руб. Евро закончит сессию в пределах отметок 69-69,75 руб.