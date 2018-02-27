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Российский рынок игнорирует риски и настроен "по-бычьи"


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Ралли на российском рынке акций в понедельник днем, спровоцированное рейтинговыми решениями, к вечеру сменилось частичной фиксацией прибыли.

Индекс МосБиржи обновил рекордный пик на уровне 2376,96 пунктов и к закрытию скатился к 2353,16 пунктам. К сегодняшней сессии расстановка сил для «быков» позитивна, но забраться выше у покупателей вряд ли получится: даже отчаянные энтузиасты видят, что от максимумов расти очень сложно, и желающих покупать на пиках становится все меньше. Тем не менее, шансы на возвращение рублевого индикатора в область 2360-2380 пунктов присутствуют. 

С другой стороны, для продолжения конструктивного роста нужно некоторое охлаждение и закрепление индекса МосБиржи в границах 2345-2350 пунктов. Тогда, в случае отсутствия внешнего негатива, рынок может вырасти дополнительно. 

Отдельные корпоративные истории – в бумагах «ВТБ», «Газпрома» и «Норильского никеля» – способны вытянуть индексы вверх. Однако пока инвесторы игнорируют западный риск: США заявили, что в течение 30 дней объявят о новых антироссийских санкциях. В прошлый раз ожидания относительно «закручивания гаек» заокеанскими политиками не оправдались, и индексы выросли просто в отсутствие минора. В этот раз может быть то же самое. 

Однако стоит помнить, что деревья не растут до небес, на российском фондовом рынке тем более. Чем выше сейчас заберутся бенчмарки, тем продолжительнее они будут проседать после выборов.

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