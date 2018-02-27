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Рубль готовится к коррекции вслед за нефтью


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В понедельник, 26 февраля, торги по рублю завершились в хорошем плюсе. Курс американского доллара упал на 1,44%, до 55,70 руб., курс евро – на 1,52%, до 68,57 руб.

Рубль перешел в наступление с открытия торговой сессии. Трейдеры отыграли повышение рейтинга России до инвестиционного уровня агентством S&P, когда Московская биржа была закрыта по случаю Дня защитника Отечества. Индекс государственных облигаций России (RGBI) отреагировал на повышение рейтинга ростом на 0,33%, до 145,04.

Дополнительную поддержку рублю оказал налоговый период, пик которого пришелся на понедельник, 26 февраля (НДПИ, НДС и акцизы). На американской сессии укреплению рубля способствовали нефтяные котировки.  Баррель Brent подорожал до $67,86. 

Во вторник, 27 февраля, на торгах в Азии нефтяной рынок находится в небольшом минусе (-0,25%). Валютный рынок заложил в цены повышение странового рейтинга. С него фокус внимания участников рынка переместился на выступление Джерома Пауэлла в качестве нового главы ФРС США перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей конгресса США (16:30 мск). Трейдеры и инвесторы надеются от него услышать комментарии по денежно-кредитной политике и экономике. 

Это будет его первое выступление, поэтому неизвестно, как на него отреагируют рынки. Если отталкиваться от технического анализа, то, по моему мнению, стоит ожидать ослабления рубля к доллару до отметки 56,17 руб. за «американца», к евро - до 69,11 руб. за единицу европейской валюты. Повышательное движение рублёвых пар стоит воспринимать как коррекцию. Полагаю, что коррекция начнется после падения цен на Brent ниже $67,05.

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