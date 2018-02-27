Ожидается нейтральный старт торгов акциями в РФ

Ближайшими поддержками станут уровни 2340, 2330 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2370, 2380 п.

После нейтрального старта торгов вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации около отметки 2350 п. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона.

Во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация целого ряда значимых статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер. Некоторое влияние на локальный рынок может оказать выход январских данных по изменению объемов заказов на товары длительного пользования в США (16.30 МСК). Основным же внешним индикатором для российских торгов останется динамика изменения стоимости нефтяных фьючерсов.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,70%) и РТС (+1,81%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС продемонстрировал опережающий прирост под влиянием существенного укрепления курса рубля по отношению к североамериканской валюте. Что же касается рублевого индекса ММВБ, то, несмотря на свое отставание, он все же сумел обновить исторический максимум, вплотную приблизившись к отметке 2377 п. Таким образом, в нем сформировался новый среднесрочный сигнал в пользу продолжения игры на повышение.

Если же говорить о причинах вчерашнего всплеска оптимизма на локальном фондовом рынке, то он был в решающей степени связан с пятничной новостью о повышении рейтинговым агентством S&P рейтинга России до инвестиционного уровня. Свою позитивную роль сыграло и существенное улучшение настроений на нефтяном рынке, которое индексы МосБиржи и РТС отыграли с опозданием по причине того, что в пятницу российский рынок акций был закрыт.

Вместе с тем, вчерашняя эйфория на локальном рынке исчерпала себя уже к исходу первого часа торгов. Не будем забывать о том, что локальный рынок не может расти в отрыве от переменчивого внешнего фона. В качестве потенциального фактора риска для него сохраняется угроза скорого ужесточения санкций в отношении России со стороны США. Глава Минфина США Стивен Мнучин в очередной раз напомнил о такой возможности в минувшую субботу.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 14 п., или 1,1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-6% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером однодневного прироста вновь выступили бумаги банка ВТБ (VTBR RM, +5,57%). Вчера они отыграли публикацию ожидаемо сильной годовой и квартальной отчетности эмитента по МСФО. Чистая прибыль кредитной организации по итогам 4 квартала возросла на 156%. А по итогам всего 2017 года она увеличилась на 132,8%, составив 120,1 млрд руб. Публикация указанных данных послужила стимулом для продолжения существенного двухдневного повышения стоимости акций ВТБ. За последние дни они частично сократили свое сильное отставание от ушедшего далеко вперед рынка. Дополнительным позитивом для этих бумаг стало заявление представителя эмитента о том, что Группа ВТБ планирует направить на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли за 2017 год по МСФО.

Стоит также отметить вчерашнее обновление исторических максимумов в бумагах Сбербанк-ао (SBER RM, +0,89%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1,54%). Известие об улучшении рейтинговым агентством S&P суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня выступает позитивом, прежде всего, для акций кредитных организаций.

Бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +4,34%) заметно подорожали на ожиданиях вероятного запуска, прописанного в юридически обязывающем соглашении механизма «русской рулетки» с целью разрешения возобновившегося конфликта крупнейших акционеров эмитента. Однако в случае реализации указанной возможности вероятность выставления оферты на выкуп акций для миноритарных акционеров «Норникеля» все равно остается под вопросом. Вчера эти бумаги в очередной раз приблизились к важному уровню сопротивления, расположенному в районе 12000 руб. Сегодня мы можем увидеть новые попытки пробоя указного уровня.

Резкой просадкой против повысившегося рынка выделились акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -6,56%). Их продолжает «лихорадить» после сильного среднесрочного падения, обусловленного выходом целого ряда неблагоприятных новостей эмитента. В среднесрочной же перспективе в этих бумагах формируется коррекционный отскок вверх. Они сохраняют технический потенциал для повышения в район 5500-6000 руб. на временном горизонте в несколько недель.

Акции ИнтерРао (IRAO RM, -0,46%) подверглись умеренным распродажам на фоне публикации годовой консолидированной финансовой отчётности эмитента по МСФО. Несмотря на годовой прирост выручки электроэнергетической компании на 5,6%, ее чистая прибыль сократилась на 11,2%, до уровня 54,4 млрд руб. Ухудшение указанного показателя связано с единовременным эффектом от признания прибыли от реализации пакета акций ПАО «Иркутскэнерго» в предыдущем отчетном периоде.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent незначительно подешевели на 0,1%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 1,2%. Гонконгский Hang Seng незначительно повысился.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное, или близкое к нейтральному.