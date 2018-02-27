На пути дальнейшего роста индекса Мосбиржи стоит отметка 2380 пунктов

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт к отметке 2,86 процента, до самого низкого уровня почти за две недели.

Сегодня рынки будут ждать выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла перед конгрессом США, который, по мнению игроков, может внести ясность по поводу дальнейшей монетарной политики регулятора, где на фоне ожиданий роста инфляции и волнений на долговом рынке выросли риски более быстрого подъема ключевой процентной ставки.

Между тем в Европе и Японии монетарная политика центробанков по-прежнему остается сверхмягкой. Так, глава Банка Японии Харухико Курода в понедельник заявил, что у центрального банка нет плана по пересмотру его нынешней формы смягчения, добавив, что он не видит необходимости делать еще одну всеобъемлющую оценку эффективности политики банка.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,39%, закрывшись на отметке $67,57 на фоне сокращения поставок из Ливии из-за акций протеста на месторождении El-Feel и заявлениях министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, из которых следует, что выход из сделки ОПЕК+ может состояться только в 2019 году.

На данный момент локальными поддержками Brent выступают отметки $66,75 и $65,90, сопротивления расположены на $67,90 и $69,10.

Сегодня после завершения торгов (0.30 мск.) будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США от API, которые определят направление движения цены "черного золота" в первой половине торговой сессии в среду.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2353,16 п., прибавив 0,69%. На данный момент поддержка в индикаторе расположена на 2330 п., закрепление под которой даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивление расположено на отметке 2380 п.

В текущей ситуации сопротивлением во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 134300 п. Локальная поддержка расположена на 133000 п. и основная на 132000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 55,70, укрепившись на 1,43% по отношению к доллару США на новостях о повышении рейтинга РФ от агентства Standard & Poor's и позитивной конъюнктуре на мировых фондовых и сырьевых рынках.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре выступает отметка 56. Основная поддержка расположена на уровне 55,50, от которого может произойти откат, однако его проход может укрепить курс национальной валюты еще на 50 копеек - к отметке 55.