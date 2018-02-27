Налоговый период окажет поддержку рублю

Основной идеей роста на предыдущей неделе и в начале текущей стало повышение суверенного рейтинга РФ агентством S&P до инвестиционного уровня. В целом это означает увеличение лимитов на инвестиции международных фондов в рамках стратегий управления рисками. На этом фоне индекс МосБиржи достигал внутридневного максимума на отметке 2376,96 п. Однако многие участники торгов предпочли использовать ситуацию для фиксации прибыли.

Бумаги Сбербанка достигали отметки 285 р. за акцию, но закрыли торги ниже 280 р., повысившись всего на 0,89%. Акции «Газпрома» достигали 149,98 р. за штуку, но закрыли торги на отметке 147,0 р., прибавив лишь 0,71%. В акциях ГМК «Норникель» (+4,34%) своя идея роста, связанная с обострением борьбы основных акционеров за контроль над компанией. Группа ВТБ (+5,57%) сообщила об увеличении прибыли по МСФО в 2017 году в 2,3 раза до 120,1 млрд рублей. Кроме того, компания рассматривает возможность выплаты дивидендов из расчёта 50% от прибыли по МСФО за 2017 год, а также прогнозирует увеличение прибыли в 2018 году минимум до 150 млрд рублей. «Интер РАО» (-0,46%) сообщила о сокращении прибыли по МСФО в 2017 году на 11% до 54,448 млрд рублей. В целом на текущей неделе ожидается много важных отчётов, включая отчёты Сбербанка и «Аэрофлота» (+0,5%). Акционеры «ФосАгро» (+1,47%) одобрили выплату дивидендов в размере 21 рубля на акцию из нераспределённой чистой прибыли. Кроме того, в лидерах роста и падения также отметились «Россети» (+3,42%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,08%), ММК (+2,04%), а также «Магнит» (-6,56%), Yandex (-2,16%), НМТП (-1,55%), «РУСАЛ» (-1,22%), «М.Видео» (-0,96%).

На краткосрочном графике МосБиржи довольно отчётливо прослеживается перекупленность. Отсутствие желания покупать также наблюдается на графиках различных бумаг, которые встретили утро бурным ростом, но затем растеряли существенную его часть. Поэтому в ближайшее время стоит проявить осторожность и использовать возможные взлёты для закрытия длинных позиций, а, возможно, и для открытия коротких. Хорошим поводом зафиксироваться будут отчёты компаний на текущей неделе. Если же подводить итог понедельника, то рост индекса МосБиржи на 0,7% при обороте 59,68 млрд вовсе не говорит о преобладании рисков роста над рисками снижения. Как правило, подобные объёмы фиксируются в дни, когда рынок готовится к развороту. Впрочем, ближайшие дни покажут правомерность данного предположения.

Отечественная валюта столь же позитивно отреагировала на решение агентства S&P. Курс рубля укреплялся до 55,7025 за доллар и 68,5725 за евро. Между тем, в течение дня нефть не оказывала существенной поддержки, но к вечеру вышла в плюс и торговалась уже ближе к $68 за баррель Brent. Дополнительным фактором укрепления рубля также является налоговый период, основные выплаты по которому производятся 26 и 28 февраля. Поэтому в среду возможны новые локальные минимумы по доллару, после которых ситуация начнёт успокаиваться. Естественно, что влияние решения S&P будет ослабевать, но в этой связи будут интересны итоги ближайших размещений ОФЗ. Возможно, что спрос на них будет вновь весьма высоким. К вечеру понедельника доллар слабел на 1,44% до 55,705, а европейская валюта дешевела на 1,52% до 68,5725.

Продолжается фронтальный рост американского рынка, который восстанавливает потери начала месяца. Лидерами данного процесса остаются технологичные компании: Apple (+1,98%), AMD (+2,9%), Intel (+2,89%). Росту рынка начали помогать представители ФРС. Президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард отметил, что он не отмечает особых рисков роста так называемых нейтральных ставок в США в ближайшие два года. Вице-председатель ФРС Р. Кворлс отметил, что активный рост экономики не означает неизбежный выход инфляции из-под контроля. На этой неделе новый председатель ФРС Дж. Пауэлл впервые выступит публично в качестве председателя Федрезерва. Ожидается, что он сделает определённые намёки по поводу скорости повышения ставки. Оптимизма рынку также добавила статистика. Продажи новых домов в США сократились до 593 тыс. в годовом выражении при ожиданиях 648 тыс. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США удерживалась на уровне 2,86%. Из корпоративных событий можно отметить иск UPS Inc. (+2,33%) к Еврокомиссии на $2,15 млрд. Антимонопольный орган Евросоюза заблокировал сделку по покупке датской почтовой компании TNT Express NV за $7 млрд. По итогам дня DJIA повысился на 1,58% до 25709,27 п., а S&P 500 укрепился на 1,18% до 2779,60 п.

Нефть торговалась в незначительном минусе. Международное энергетическое агентство ожидает, что в 2019 году США опередят РФ по объёмам добычи нефти. Более того, исполнительный директор МЭА Фатих Бирол допускает, что это может случиться даже в текущем году. Также в МЭА ожидают роста потребления в текущем году на уровне 1,4 млн бар. в сутки. Давление на котировки может усилиться в ближайшие сутки. Согласно предварительному опросу Reuters, на рынке ожидают, что запасы нефти в США выросли за прошлую неделю на 2,7 млн бар. В то же время ожидается, что запасы бензина снизились на 0,6 млн бар., а дистиллятов на 0,7 млн бар. Игроки, инвестирующие в золото, продолжили накапливать позиции. Резервы SPDR Gold Trust выросли в понедельник на 1,8 тонн до 831,03 тонн. К 9:00 (мск) майский Brent – $67,22 (-0,10%), WTI – $63,81 (-0,16%), золото – $1334,9 (+0,16%), медь – $7061,43 (+0,17%), никель – $13930 (+0,04%), палладий – $1056,75 (+0,20%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 89,71 п. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,233 (+0,08%), GBP/USD – $1,396 (-0,02%), USD/JPY – 106,88 (-0,03%).

В России 27 февраля «Магнит» закроет реестр на участие в ВОСА. В целом торги могут проходить в позитивном ключе. Внешние рынки преимущественно торгуются в плюсе, хотя провал индексов в Китае настораживает. Рубль способен продолжить своё укрепление на фоне высокого спроса в связи с налоговым периодом, а также предстоящими размещениями ОФЗ на фоне повышения рейтинга РФ агентством S&P. Нефть также стоит довольно дорого, хотя на азиатских торгах котировки перестали расти. К вечеру «чёрное золото» может оказаться под давлением из-за прогнозов роста запасов в США.