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Мнения аналитиков

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Уже в первые часы торгов пара доллар-рубль может обновить годовые минимумы


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка вновь есть поводы для роста наших акций. Основным фактором поддержки «быков» станет ситуация на внешних фондовых площадках.

Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 поднялись на 1,6% и 1,2%, что существенно выше уровней, соответствующих нашему закрытию. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются, теряя порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 подтягивается на 0,8%, китайский Shanghai Composite, напротив, отступает на 1,1%. При этом динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent торгуется в районе 67,5 доллара за баррель, умеренно позитивна для наших активов. 

На таком фоне мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале дня, что позволит индексу МосБиржи сделать существенный шаг к историческому максимуму, установленному днем ранее в районе 2376 пунктов. При этом с открытия Европы «быки» получат дополнительную поддержку, что позволит им продолжить восходящую динамику.

Также не стоит исключать и возможности возобновления роста на рынке энергоносителей, где в преддверии публикации данных по запасам углеводородов в США от API, которые выйдут сегодня ночью, покупки могут преобладать на ожидании их снижения. В дальнейшем внимание игроков переключится на статистику из Европы и США. Так, в Старом Свете выйдут индекс делового климата еврозоны и индекс потребительских цен в Германии, а в США сегодня будут опубликованы индексы заказов на товары длительного пользования и потребительского доверия, которые способны оказать существенное влияние на настроения, царящие на рынках.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. В отличие от рынка акций, здесь сохраняется поддержка российской валюты со стороны подъема рейтинга России. Также позитивным фактором станет закрепление нефти марки Brent в районе 67,5 доллара за баррель. В результате этого доллар уже в первые часы может вплотную подойти к годовым минимумам, установленным чуть ниже 55,6 рубля, и даже обновить их. Однако в дальнейшем нельзя исключать попыток восстановления американской валюты, которые могут пройти даже на фоне дальнейшего роста цен нефть. Это связано с окончанием налогового периода и, соответственно, снижением предложения иностранной валюты на рынке. 

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