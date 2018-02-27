Уже в первые часы торгов пара доллар-рубль может обновить годовые минимумы

Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 поднялись на 1,6% и 1,2%, что существенно выше уровней, соответствующих нашему закрытию. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются, теряя порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 подтягивается на 0,8%, китайский Shanghai Composite, напротив, отступает на 1,1%. При этом динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent торгуется в районе 67,5 доллара за баррель, умеренно позитивна для наших активов.

На таком фоне мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале дня, что позволит индексу МосБиржи сделать существенный шаг к историческому максимуму, установленному днем ранее в районе 2376 пунктов. При этом с открытия Европы «быки» получат дополнительную поддержку, что позволит им продолжить восходящую динамику.

Также не стоит исключать и возможности возобновления роста на рынке энергоносителей, где в преддверии публикации данных по запасам углеводородов в США от API, которые выйдут сегодня ночью, покупки могут преобладать на ожидании их снижения. В дальнейшем внимание игроков переключится на статистику из Европы и США. Так, в Старом Свете выйдут индекс делового климата еврозоны и индекс потребительских цен в Германии, а в США сегодня будут опубликованы индексы заказов на товары длительного пользования и потребительского доверия, которые способны оказать существенное влияние на настроения, царящие на рынках.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. В отличие от рынка акций, здесь сохраняется поддержка российской валюты со стороны подъема рейтинга России. Также позитивным фактором станет закрепление нефти марки Brent в районе 67,5 доллара за баррель. В результате этого доллар уже в первые часы может вплотную подойти к годовым минимумам, установленным чуть ниже 55,6 рубля, и даже обновить их. Однако в дальнейшем нельзя исключать попыток восстановления американской валюты, которые могут пройти даже на фоне дальнейшего роста цен нефть. Это связано с окончанием налогового периода и, соответственно, снижением предложения иностранной валюты на рынке.