Рынок акций РФ и рубль подрастут на умеренно позитивном внешнем фоне

В целом торги могут проходить в позитивном ключе, полагает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Внешние рынки преимущественно торгуются в плюсе, хотя провал индексов в Китае настораживает, в то же время замечает он.

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка вновь есть поводы для роста наших акций. Основным фактором поддержки "быков" станет ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 поднялись на 1,6% и 1,2%, что существенно выше уровней, соответствующих нашему закрытию", - комментирует Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

Впрочем, Вадим Иосуб из "Альпари" полагает, что утренняя коррекция нефтяных котировок может привести к снижению российских фондовых индексов на открытии рынка после вчерашнего роста. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2330-2375 пунктов, по индексу РТС - 1310-1340, прогнозирует он.

"Рубль способен продолжить свое укрепление на фоне высокого спроса в связи с налоговым периодом, а также предстоящими размещениями ОФЗ на фоне повышения рейтинга РФ агентством S&P. Нефть также стоит довольно дорого, хотя на азиатских торгах котировки перестали расти", - говорит Кочетков.

На валютной секции Московской биржи в начале дня Зварич ожидает умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. В отличии от рынка акций, здесь сохраняется поддержка российской валюты со стороны подъема рейтинга России, указывает он. Также позитивным фактором станет закрепление нефти марки Brent в районе 67,5 доллара за баррель, считает аналитик.

"В результате этого доллар уже в первые часы может вплотную подойти к годовым минимумам, установленным чуть ниже 55,6 рубля, и даже обновить их. Однако в дальнейшем нельзя исключать попыток восстановления американской валюты, которые могут пройти даже на фоне дальнейшего роста цен на нефть", - говорит эксперт.

По мнению Иосуба, ожидаемый дневной диапазон для доллара США - 55,1-56,3 рубля, для европейской валюты - 67,9-69,3 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли на фоне ожидания первого выступления нового главы ФРС и ралли в технологическом секторе, свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,11-0,2%: фьючерс на индекс Dow Jones снижался на 0,11%, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,18%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,21%, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 1,07%, при этом гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,43%, шанхайский SSE Composite - на 1,01%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 67,25 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,06% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,233 доллара против 1,2312 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи после улучшения суверенного рейтинга России агентством S&P до инвестиционного.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,7% - до 2353,16 пункта, индекс РТС - на 1,81%, до 1324,62 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника просел на 81 копейку - до 55,71 рубля, евро снизился на 1,06 рубля, до 68,57 рубля, следует из данных Московской биржи.