ОФЗ: покупатели вернулись

К середине дня ОФЗ с фиксированным купоном снизились в доходности на 7–9 бп. На этом этапе в игру вступили нерезиденты, решившие зафиксировать прибыль, в результате чего вечером рынок оказался под давлением. Тем не менее по итогам сессии большинство бумаг закрылось снижением доходностей на 5–7 бп. Лучший результат показал ОФЗ-26214 (YTM 6,30%), опустившийся в доходности на 10 бп, в то время как ОФЗ-26217 (YTM 6,56%) отстал от рынка, снизившись всего на 3 бп. Наклон кривой почти не изменился: спред на отрезке 2–10 лет расширился всего на 1 бп, до 62 бп. Флоутеры закрылись без изменений, за исключением короткого ОФЗ-24019, подешевевшего на 0,15 пп. Индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 также завершил день на прежнем уровне, в результате чего показатель вмененной инфляции снизился на 7 бп, до 3,75%. Локальный долг остальных развивающихся стран торговался в положительной зоне, в том числе долгосрочные облигации Бразилии снизились в доходности примерно на 10 бп.