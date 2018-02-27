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Не исключаем сдвига кривой доходности ОФЗ вниз еще на 2-3 б.п.


Облигации / Рынки
Роман Насонов
Роман Насонов
аналитик Промсвязьбанка
 
Рынок ОФЗ начал неделю с уверенного роста, отыгрывая решение S&P поднять суверенный рейтинг РФ до инвестиционного уровня «BBB-» (прогноз Стабильный) от 23 февраля.

Позитивные настроения также поддерживаются восстановлением «аппетита к риску» у глобальных инвесторов после всплеска волатильности на рынках в начале февраля. Оно выражается, в том числе, в укреплении валют развивающихся стран и росте котировок их гособлигаций. Так, 10-летние локальные бумаги ЮАР, Турции, Польши и Индонезии вчера потеряли в доходности 2-4 б.п., Бразилии – сразу 15 б.п. Доходности большинства ОФЗ по итогам дня опустились на 3-6 б.п. до 6,13- 6,55% по выпускам срочностью 1-5 лет и 6,79-7,28% по выпускам срочностью от 6 лет.

С утра внешняя конъюнктура для рынка ОФЗ складывается нейтрально, и мы не исключаем сдвига кривой доходности вниз еще на 2-3 б.п. по итогам торгов. В то же время мы считаем, что эти уровни не являются устойчивыми, и в этом году у инвесторов еще будет возможность купить бумаги по более низким ценам. Из событий дня выделим выступление председателя ФРС Дж.Пауэлла перед Конгрессом США с полугодовым отчетом о монетарной политике.

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