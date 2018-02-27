Ситуация с локальным дефицитом валютной ликвидности начала приходить в норму

Возможно, улучшение связано с позитивным исходом пересмотра суверенного рейтинга агентством S&P, что снизило потребность в «защитных» средствах уже с начала недели. Всплеск краткосрочных процентных ставок также могло спровоцировать погашение валютных обязательств некоторыми участниками рынка, однако, мы не видим в этом системных последствий для процентных кривых и общего состояния валютной ликвидности на фоне стабильного притока средств по текущему счету в 1к’18. Уже по итогам вчерашнего дня долларовые процентные ставки овернайт опустились в интервал 1.2-1.5% против 3.7-3.9% в конце прошлой недели.

Интригу ближайших дней, но уже в секторе рублевой ликвидности, будет поддерживать предстоящий недельный депозитный аукцион. Банк России еще не объявил лимита, однако, в свете замедленного разворота бюджетных потоков, а также последней стадии налогового периода в среду (налог на прибыль, по нашим оценкам, составит 120 млрд руб.) потенциальное предложение средств со стороны банков на следующую неделю может быть ограничено в пределах 2.3-2.5 трлн руб. По этой причине, любой более щедрый лимит от регулятора не вызовет конкуренции по ставке на аукционе и поддержит интерес участников к краткосрочному фондированию на рынке в течение следующей недели.