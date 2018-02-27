Прогноз итогов Evraz Group за II полугодие: впечатляющий рост на фоне повышения цен на сталь и уголь

Мы ожидаем сильных показателей на фоне значительного спроса на стальную продукцию в российском строительном секторе в 3К17 и существенного спроса на полуфабрикаты на внешнем рынке в 4К17. Совокупный выпуск стальной продукции в отчетном периоде увеличился на 3% по сравнению с 1П17, а средняя цена на сталь - на 11% (исходя из предположения, что объемы реализации и ассортимент продукции практически соответствовали структуре выпуска). Таким образом, мы прогнозируем рост выручки за второе полугодие на 7% по сравнению с уровнем января - июня приблизительно до $5,44 млрд. Показатель EBITDA на уровне группы за тот же период должен вырасти с $1,15 млрд. в 1П17 до $1,45 млрд., что обеспечит повышение соответствующей рентабельности с 22,6% до 26,6%. Таким образом, по итогам года EBITDA может составить $2,6 млрд. (при рентабельности 24,5%).

Если исходить из того, что оборотный капитал несколько вырос, а капвложения соответствовали прогнозам компании, то мы ожидаем свободный денежный поток после выплаты процентов на уровне приблизительно $595 млн. при доходности 7%.

Принимая во внимание дивидендные выплаты в объеме около $430 млн. в августе 2017 года, чистый долг компании на конец декабря 2017 года можно оценить в $3,97 млрд., что соответствует минимальному значению "чистый долг/EBITDA" за последние десять лет - лишь 1,5.

В ходе "дня инвестора" 18 октября представители Evraz Group отметили, что в ближайшее время будет принята новая дивидендная политика, которая позволит компании рассчитывать и выплачивать дивиденды на основе свободного денежного потока (а не чистой прибыли, как сейчас) и изменять объем выплат с учетом долговой нагрузки. Мы ожидаем, что 1 марта Evraz Group объявит о новой дивидендной политике и сообщит размер окончательных дивидендов за 2017 год (по нашей оценке, их сумма составит примерно $400-450 млн.), говорится в обзоре стратегов Sberbank Investment Research.



