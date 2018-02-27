Veon: высокие дивиденды и хороший свободный денежный поток не получили должного внимания

EBITDA за квартал оказалась ниже ожиданий, но это, на наш взгляд, с лихвой компенсировал хороший свободный денежный поток за год, обусловленный ужесточением контроля над капиталовложениями и оборотным капиталом. Благодаря этому дивидендная доходность составила 9%. Судя по прогнозу самой компании, фактическая EBITDA в этому году может оказаться на 7-12% ниже консенсус-оценки Bloomberg в силу факторов, которые должным образом отмечались компанией ранее. Мы считаем, что прогнозируемый компанией скорректированный свободный денежный поток на уровне $1 млрд. (на 25% выше уровня предыдущего года), поддерживаемый продолжающимся ростом эффективности капвложений, перевешивает риск генерации более низкой EBITDA. Мы понижаем нашу целевую цену на 8% до $4,49 за акцию исключительно из-за более слабых, чем ожидалось, показателей итальянского СП и его масштабной инвестиционной программы. Если исключить Италию, то наша целевая цена остается прежней. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции VEON, учитывая привлекательные оценки компании: значение коэффициента "стоимость предприятия/EBITDA 2018о" равняется 3,4 (без учета Италии), а дивидендная доходность - 9%, что выше среднего показателя у российских аналогов (7,5%).

> Результаты за 4К17: более низкая EBITDA, хороший свободный денежный поток и отличные дивиденды. EBITDA в 4К17 снизилась на 4%, что на 11% ниже нашего прогноза и консенсус-оценки. Причина такой динамики - увеличение расходов головного офиса и более низкая, чем ожидалось, EBITDA у небольших "дочек", осуществляющих операционную деятельность в странах ближнего зарубежья. Между тем результаты ключевых бизнес-подразделений совпали с нашими прогнозами. Несмотря на отставание фактической EBITDA от прогноза, скорректированный свободный денежный поток в 2017 году был на хорошем уровне в $0,8 млрд. против минус $0,3 млрд. в 2016-м: поддержку ему оказали жесткий контроль над капиталовложениями и сопутствующие этому благоприятные тенденции в части оборотного капитала, а также низкая база сравнения за 2016 год, формирование которой было обусловлено урегулированием претензий в отношении бизнеса компании в Узбекистане. Кроме того, VEON объявила финальный дивиденд за 2017 год на уровне $0,17 на акцию: это предполагает увеличение годового дивиденда на 22% до $0,28 и дивидендную доходность в 9%.

2018 год: увеличение свободного денежного потока может компенсировать снижение EBITDA

По нашим оценкам, прогноз компании предполагает сохранение выручки практически неизменной, снижение EBITDA на 6-10% и увеличение скорректированного свободного денежного потока на 25% до $1 млрд. Падение EBITDA и отсутствие роста выручки будут вызваны факторами, о которых рынок прекрасно осведомлен: обесценением узбекской валюты, интеграцией и ребрендингом Евросети и арендой проданных вышек в Пакистане. На наш взгляд, если компания продолжит осуществлять жесткий контроль над капиталовложениями и оборотным капиталом, а также оптимизировать расходы головного офиса (VEON прогнозирует их сокращение в этом году на 10-20%), то запланированное увеличение скорректированного свободного денежного потока вполне достижимо.

Слабые результаты итальянского СП и увеличение капиталовложений вызвали снижение целевой цены VEON на 8%

Результаты итальянского бизнеса VEON оказались слабыми в части выручки (она упала на 11% относительно аналогичного периода прошлого года) из-за конкуренции и пересмотра стратегии в пользу прозрачного ценообразования (устранения скрытых комиссий) и высокого качества предоставляемых услуг. Реализованная в ходе слияния синергия на уровне операционных расходов помогла ослабить давление на EBITDA (она снизилась на 3%). Что касается 2018 года, то мы ожидали наступления непростого периода из-за прихода Iliad на рынок (по словам СП, оно запланировано на март - апрель), однако сейчас компания планирует улучшить качество сети за счет существенного увеличения инвестиций. Кроме того, в 2018 году может состояться аукцион на частоты для строительства сетей 5G (впрочем, ясности здесь пока нет). Мы скорректировали наши прогнозы по итальянскому бизнесу с тем, чтобы учесть эти факторы, отметили в обзоре стратеги Sberbank Investment Research.



