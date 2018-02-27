Прогноз результатов "Аэрофлота" за 2017 г по МСФО: чистая прибыль упала на 40%

Учитывая, что четвертый квартал обычно является самым слабым, а показатели по итогам 9м17 были не высокими, мы ожидаем, что результаты за 2017 г. могут быть ниже сильных данных 2016 г. По нашим оценкам, выручка за 2017 г. составила 533 млрд руб. (+7% г/г), EBITDA – 54,4 млрд руб. (–30% г/г), чистая прибыль – 22,5 млрд руб. (–40% г/г). При коэффициенте дивидендных выплат на уровне 50% от чистой прибыли дивиденды составят 10 руб. на акцию, а дивидендная доходность – 8%. Наша прогнозная цена на горизонте 12 мес. составляет 170 руб., ожидаемая полная доходность – 29%. Мы подтверждаем рекомендацию Держать.

Прогноз результатов. Согласно нашим прогнозам, выручка компании по итогам 2017 г. повысилась на 7% г/г (до 532 млрд руб.) на фоне роста доходов за 1 пассажира за километр на 16% и снижения на 7% рублевой доходной ставки. Последнее стало следствием 5%-ного снижения доходных ставок в головной компании (согласно результатам по РСБУ) и разводняющего эффекта динамики доходных ставок авиакомпаний Россия и Победа.

Наш прогноз по EBITDA на уровне 54,4 млрд руб. предполагает снижение в годовом сопоставлении на 30%, что согласуется с опубликованным недавно показателем EBITDA по РСБУ головной компании (53,6 млрд руб.). Из этого следует, что EBITDA дочерних компаний по итогам 2017 г., как мы полагаем, выросла на 0,8 млрд руб. (против убытка на уровне EBITDA в размере 2,2 млрд руб. в 4к17п). По нашим оценкам, чистая прибыль за отчетный период составила 22,5 млрд руб., что отличается от уже опубликованного показателя по РСБУ (28 млрд руб.) в силу специфики оценки по российскому стандарту отчетности.

Дивиденды. Исходя из указанных выше оценок и коэффициента дивидендных выплат на уровне 50%, мы полагаем, что дивиденды составят 10 руб./акц. (дивидендная доходность – 8%).