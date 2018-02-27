Рубль может оказаться под давлением из-за заявлений о возможных новых санкциях к РФ

Рыночные игроки ожидают сигналов от главы американского регулятора в отношении скорости изменение ключевой ставки. Накануне представители ФРС не смогли сформировать единого мнения в отношении того, какие сигналы все же можно ожидать от председателя американского регулятора. Так глава ФРБ Сент-Луиса, заявил, что в ближайшие несколько лет изменения нейтральной процентной ставки вряд ли стоит ожидать. При этом заместитель председателя ФРС по надзору за банковским сектором выразил диаметрально противоположное мнение, подкрепив свои предположения ожиданиями по росту американской экономики. По нашим ожиданиям, сегодня «быков» по доллару может ждать определенное разочарование. Учитывая приверженность г-на Пауэла более последовательной политике, ориентир скорее будет сделан на поступающие макроданные, которые в свою очередь будут позволять принимать решение. Иными словами, явных «ястребиных» сигналов от нового главы ФРС мы не ожидаем. В этой связи USD имеет шансы отступить в район 1.24 по паре EURUSD.

Рубль накануне провел довольно спокойную торговую сессию, оставаясь большую часть дня в довольно узком торговом диапазоне 55.85 на 56.1. В вечерние часы в рамках американской торговой сессии произошло заметное укрепление рубля до уровня 55.6, соответствующего максимумам года. Возможным фактором, обеспечившим поддержку российской валюте, стал спрос на нее в преддверии предстоящего завтра размещения ОФЗ, параметры которого будут объявлены сегодня. Текущие уровни выглядят весьма привлекательными, и потенциал дальнейшего укрепления от них представляется ограниченным.

Добавить негатива на российский валютный рынок может санкционная тема. Накануне министр финансов США Мнучин отметил, что в течение 30 дней могут появиться новые антироссийские санкции. При этом отсутствие конкретики относительно потенциальных мер может добавить беспокойства на рынки. На данный момент все изменения, предполагавшиеся августовским законом о санкциях, уже были внесены в текущую конфигурацию санкций. Краткосрочный ориентир по паре USDRUB 55.4-56.